屏東小琉球「琉行杯」減塑運動推行5年減百噸碳排量

六都為配合環保署減塑政策，陸續宣布禁用一次性塑膠杯，離島熱門觀光景點之一的屏東小琉球，早先一步於2018年推行「琉行杯共享行動」，以減少一次性飲料杯為目的，至今邁入第5年；小琉球⾃然⼈⽂⽣態觀光協會理事長陳文玉表示，現已與上百間店家合作，每年約減少13萬支左右的塑膠瓶，為環保生態做出貢獻。

環保署限塑政策擴大執行，去年4月頒布「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」減塑政策，六都中，台北市、新北市已實施禁令，桃園市和高雄市預計於7月1日執行，台中市與台南市則於10月1日施行，若業者違規最高可罰6000元。

依據屏東縣環保局統計，截至今年3月，使用循環容器餐點已超過2萬個、減少超過7萬個包裝飲用水，媒合45家餐飲業者加入綠色餐飲服務，以循環餐具送餐。

屏東縣琉球鄉領先六都於2018年開始推行免費租借的「琉行杯共享行動」，縣環保局和在地民間團體聯手推動，5年來已與上百店家合作，統一規格900毫升的4500個杯子，每逢假日供不應求，截至去年租借杯數為33萬5千8百杯，推估共減少83萬9千4百個一次性寶特瓶或飲料杯，減少12萬5900公斤的碳排量。

小琉球⾃然⼈⽂⽣態觀光協會理事長陳文玉表示，公部門首年⽰範計畫推行7個月結束後，由協會接手，合作對象層面非常廣泛，擴及浮潛店、潛水店、民宿、飲料店、咖啡廳、電動機車出租店、免稅店等，其中浮潛、潛水因需對口吸取空氣瓶，容易口乾舌燥要時常補給水分，杯子需求量很大，未來將積極拓展相關業者合作，另考慮擴大團隊，「花8秒就租好，很方便，遊客太多租不到，人手不足」。

他說，⺠眾、遊客可透過⺠宿、租⾞⾏租借，也可在租借據點購買飲料時免費租借，另杯子有獨立清洗站，回收後以高溫烘乾消毒清潔，每月也定期送至中央畜產會執行衛生檢驗，保護租借者使用安全，提高租借意願，降低人為遊憩壓力對環境生態的負荷。