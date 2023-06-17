定食8湯飯無限續強勢回歸 網友感嘆：回不去了

爭鮮旗下餐飲品牌「定食8」去年受疫情影響，取消湯飯無限續，大批民眾哀嚎，不過，定食8官網近期公告，6月起湯飯無限續強勢回歸，該消息再度引起網友討論，不過大批網友都感嘆「回不去了」，直言當初取消無限續，以及價格上漲後，已大大減低光顧意願。

有網友在「Dcard」以「定食8學到教訓了，白飯湯吃到飽回歸」為題發文，他表示，自從定食8沒有湯飯吃到飽後，他再也沒去消費，應該是因為這樣，定食8生意大受影響，如今總算恢復供應。

貼文一出後，不少網友都表示，懷念過去的定食8，「以前的定食八真的超強，180元有小菜、甜品、湯、茶碗蒸、主菜 ，加上白飯、湯、高麗菜絲吃到飽，前年一樣花了180元，卻只拿到一個海鮮丼，真的不勝唏噓」、「以前根本吃不完，食量大的男生去吃也吃的飽」、「以前真的很喜歡定食8，後來沒有海帶，沒有拌飯醬，又沒有湯飯吃到飽，還一直漲價，料也越來越少」。

不少網友也認同原PO想法，「自從沒吃到飽就沒去了」、「有時候來的太晚了，回不去了，小火鍋差不多價位， 白飯隨便吃， 飲料隨便喝， 冰淇淋隨便吃」、「定食8品質不怎麼樣，還沒有白飯湯吃到飽，真的沒啥人會想去」、「漲價後沒再消費過了」、「就算恢復也不想再回去了」、「替代品都找好了，還回得去嗎」。