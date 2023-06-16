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補班日中南部留意雨勢 端午連假各地迎高溫好天氣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天補班日中南部地區降雨機率高，北部地區則是多雲天氣。本報資料照片
明天補班日中南部地區降雨機率高，北部地區則是多雲天氣。本報資料照片

今天滯留鋒面北移及西南風增強，各地有局部大雨發生機率，中央氣象局表示，明天補班日中南部地區降雨機率高，北部地區則是多雲天氣，下周鋒面遠離，北部地區高溫將達35、36度，甚至比南部更熱。端午連假期間各地則多為多雲到晴好天氣，出遊慎防高溫炎熱。

氣象局預報員黃恩鴻指出，明天鋒面仍在北部海面附近，伴隨西南風有水氣，中南部地區降雨機率高，有短暫陣雨及雷雨，其中南部又比中部更明顯，北部地區則是多雲天氣，也要留意部分短暫陣雨及雷雨；晚間鋒面往北遠離，各地雨勢轉為零星。溫度方面，各地約為31至33度，已明顯回升。

黃恩鴻表示，下周日至周五鋒面遠離，各地天氣穩定，溫度逐日回升，各地都有31至33度，尤其是下周二、周三北部地區高溫將達35、36度，其他地區約為34度，南部因沿海有零星水氣，溫度反而較北部低。雨勢方面，各地為多雲到晴，午後東北部及各山區有雷陣雨，清晨至上午中南部沿海也有雷雨。

黃恩鴻指出，下周端午連假期間，各地水氣偏少為多雲到晴好天氣，但要留意高溫炎熱、午後山區短暫雨。另外，明天起東部及東南部地區易有焚風發生機率。

他也說，這波梅雨鋒面預估為今年梅雨季最後一道鋒面，遠離後6月底將迎接「出梅」，接著就進入颱風季，但因距離還有2周，詳細情況仍需觀察。

高溫 氣象局 梅雨 連假 端午節

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