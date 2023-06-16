新聞眼／國際參與 不是犧牲食安藉口

行政院會昨拍板開放加拿大全牛齡牛肉輸台，強調開放有助於台灣國際參與。當初政府也用相同的理由開放美國萊豬，但兩年半來，國際經貿合作迄今最有斬獲的，唯獨甫簽署的台美廿一世紀貿易倡議，卻是大內宣多於實質效益。此次開放加牛，能否換取我加入ＣＰＴＰＰ的敲門磚，恐怕仍未必。

更重要的是，國際參與與食安是兩回事，什麼時候變成要用國際參與來犧牲食安？尤其從最近消基會抽驗結果，台灣直到上月至少已進口一千五百噸美豬，但市面上竟無一美豬商品，就可得知當信誓旦旦會做好標示與追蹤的食藥署根本就是擺爛，現在民眾又如何相信政府可做好加牛的把關？只是又一次為了空洞的「國際參與」，讓國人陷入食安風險。

政府兩年前開放萊豬後，台美自由貿易協定（ＦＴＡ）、雙邊貿易協定（ＢＴＡ）始終只聞樓梯響；尤其，加拿大駐台代表先前受訪才稱「評估台灣加入ＣＰＴＰＰ會比開放全齡牛肉進口更廣泛」，以及推動投資促進及保障協議（ＦＩＰＡ）和開放加國全齡牛是兩回事。

民進黨政府從陸續開放萊豬、福食再到現在的加牛，試圖向國際證明台灣符合高貿易標準的實力，作為參與國際參與的門檻。但前有萊豬查驗疑慮，加拿大狂牛症安全疑慮未釐清，台灣一頭熱，只怕透過大內宣謀取政治紅利，最終在國際組織落空，還賠上國人健康風險。