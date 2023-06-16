加牛放寬進口 醫師：做好疫情監測

行政院開放加拿大全牛齡牛肉進口，但二○一五年十二月加拿大食品檢驗局發布加牛檢出狂牛症，恐因牛飼料汙染所致；二○二一年十二月也傳出牛隻感染牛海綿狀腦病（俗稱狂牛症），此次開放進口是否仍有風險？高雄長庚醫院名譽副院長陳順勝提醒，需要做好飼料控管以及疫情監測。

陳順勝說，目前整體狂牛症風險低，但需要做好飼料控管以及疫情監測。他指出，狂牛症發生率雖為百萬分之一，但若今年監測後上升到百萬分之十五、廿，或人類庫賈氏症目前在十萬分之一點七五以下，若上升到十萬分之二點五，就要非常注意。

陳順勝指出，典型狂牛症通常因飼料汙染所致，目前全世界規定，反芻類動物飼料要另外製造，不得添加任何動物成分，因此從源頭封鎖感染鍊；但國內民眾對食安相當謹慎，建議把牛肉腦組織接觸到的神經組織、淋巴組織等「風險物質」管控好，並持續後市場稽核，把關國人食安。

衛福部食藥署副署長林金富強調，開放加拿大全牛齡牛肉進口，食藥署從邊境到後市場都會進行稽查、查驗與監測，確保國人食品安全。

對於行政院昨天強調開放加牛進口有助於台灣參與國際，台大農經系教授雷立芬批評，不是每次開放什麼產品進口，都是以台灣參與國際為由。所謂的參與國際應該要有量化指標，如開放加拿大卅月齡以下牛肉進口後，我國可加入那些國際組織。若無實質效益，談國際參與沒有意義。

中華民國肉牛協會理事長、芸彰牧場場長張志名表示，協會曾在加拿大全牛齡牛肉進口預告期間向食藥署提出疑義，認為會影響到消費者對於消費牛肉的信心，也會影響到國內業者生存，建議暫緩，先觀察其他國家的做法再討論，但並沒有獲得回應。