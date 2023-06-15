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TPASS都會通1200月票今預售 北市500份紀念卡只送不賣

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
基北北桃「都會通」今日開放預購，台北市長蔣萬安現身捷運市政府站，提醒民眾提前購買避開人潮。記者林俊良／攝影
基北北桃「都會通」今日開放預購，台北市長蔣萬安現身捷運市政府站，提醒民眾提前購買避開人潮。記者林俊良／攝影

中央推出跨縣市的通勤定期票TPASS，於今天開賣，7月1日正式啟用。為推廣「基北北桃都會通1200定期票」，台北市長蔣萬安還化身台北捷運的站務員，推銷交通局特別製作、只送不賣的紀念版超級悠遊卡500份。雙北1280定期票會持續賣到6月30日，可沿用至期滿為止，只要7月1日後不使用1280定期票，就不會影響退費金額。

都會通1200定期票除了原本雙北1280定期公共運輸定期票可搭乘的捷運、市區公車、YouBike、淡海及安坑輕軌之外，適用範圍還納入台鐵、國道及公路客運、桃捷，也都可每月不限次數搭乘；截至今早10點，台北捷運已預售3035張。

由交通部公路總局發行的TPASS悠遊卡首波發行2萬張，每張售價100元，已於5月18日起，開放民眾至四大超商預購，並於6月15日起取貨；拿到預購TPASS悠遊卡的民眾，即可至捷運車站詢問處或自動售票加值機，完成1200都會通定期票預購。

民眾也可使用未設定任何定期票的悠遊卡，至北捷各車站詢問處或自動售票加值機辦理1200都會通定期票預購，全線超過600台自動售票加值機同步開放預購服務。至於敬老、愛心及優待卡等優惠票種，已依法提供大眾運輸搭乘優惠，因此無法設定基北北桃1200都會通定期票。

蔣萬安表示，台北市非常支持也鼓勵大家使用定期票，減輕通勤負擔，對於2050淨零碳排目標有很大幫助，未來也會實施YouBike前半小時免費，朝低碳永續使用目標前進，目前大眾運輸使用率為60%，希望未來能提高到70%。

要獲得紀念版超級悠遊卡，須於6月25日前，到「臺北交通大家談」FB粉專填寫問卷，即可獲得抽獎機會，26日就會公布中獎名單。

使用記名悠遊卡購買「1200都會通」，自6月15日至6月30日率先搶購者，可獲得悠遊付60元現金回饋券的早鳥預購回饋，限量1萬份；7月1日至7月31日購買「1200都會通」有悠遊付30元現金回饋券，限量5萬份。

悠遊卡公司也提供30名「半年份通勤定期票」大禮，自7月1日至9月30日凡使用記名悠遊卡購買「1200都會通」，每個月抽10名幸運兒，可獲得半年份的通勤定期票。

至於1280定期票，因一張卡片只能設定一種定期票，如果沒有擴大使用範圍需求，票卡可沿用至期滿為止，再轉換基北北桃1200都會通定期票。為方便辦理退費，可避開捷運車站退費人潮，尚未到期的1280定期票，是依照票卡「經過日數」比例退費，只要7月1日後不使用1280定期票，就不會影響退費金額。

台北市交通局推出限量500份的紀念版超級悠遊卡，只送不賣。記者鍾維軒／攝影
台北市交通局推出限量500份的紀念版超級悠遊卡，只送不賣。記者鍾維軒／攝影
民眾預購北北基桃都會通1200定期票。記者鍾維軒／攝影
民眾預購北北基桃都會通1200定期票。記者鍾維軒／攝影
基北北桃「都會通」今（15）日開放預購，台北市長蔣萬安（右四）現身捷運市政府站與民眾互動，並提醒民眾提前購買避開人潮，提早預購。記者林俊良／攝影
基北北桃「都會通」今（15）日開放預購，台北市長蔣萬安（右四）現身捷運市政府站與民眾互動，並提醒民眾提前購買避開人潮，提早預購。記者林俊良／攝影

悠遊卡 退費 捷運

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