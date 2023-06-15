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志明牛肉麵擰抹布水員工在哪？網曝：他是小開 總店女兒顧

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志明牛肉麵擰抹布水員工在哪？網曝：他是小開 總店女兒顧

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為台北市北投區志明牛肉麵總店，因違反食品安全衛生管理法也挨罰3萬元。本報系資料照
圖為台北市北投區志明牛肉麵總店，因違反食品安全衛生管理法也挨罰3萬元。本報系資料照

北投知名牛肉麵「志明牛肉麵」石牌分店日前遭爆料，抹布水擰進煮麵鍋惹議，業者原本表示該分店會暫停營業擇期重新開張，不過有民眾發現店裡相關設備均已清空，業者也證實石牌分店目前已退租，所有員工皆已離職。

儘管事發處的北投志明牛肉麵石牌分店已歇業，該起事件仍舊餘波蕩漾，在臉書「爆怨公社」中引發話題。網友稱，「恭喜輿論又搞垮一家店」，也有人認為是店家自作自受，本來就不該違反衛生原則從事餐飲業。

網友熱議，擠抹布水的員工不知道改去哪就職了，有人在PTT爆料，該名擰抹布水員工其實就是老闆的兒子，即是志明牛肉麵店的小開，並不會被離職或資遣；還有人表示，北投總店主要是老闆的女兒在顧。

網友認為，志明牛肉麵或許應該連總店都關門大吉，誰能保證相同煮麵的SOP不會在總店內重現，若是真在乎食安，相關單位應該吊銷營業執照，不單就這樣輕放，此事件讓長期以來習慣做這些違反衛生條件的小動作的店家，在抹布水牛肉麵事件後，可能都會因此收斂不敢再犯。

有人抱持著「不乾不淨吃了沒病」的心態，認為如果老闆願意改善就應該再給志明牛肉麵一個機會，「別逼死人家」。還有人說，「會不會因為少了那個抹布水的味道，就再也煮不出經典」？也有人認為，正或許是餐飲業的常態，北投總店的顧客「還是一樣爆多」、「不知道各位還記不記得夜市烤肉攤串肉竹籤剔牙那件事」。

北投知名牛肉麵「志明牛肉麵」石牌分店日前因員工將抹布水擰進煮麵鍋惹議暫停營業，有民眾發現該店內部已清空。記者洪子凱／攝影
北投知名牛肉麵「志明牛肉麵」石牌分店日前因員工將抹布水擰進煮麵鍋惹議暫停營業，有民眾發現該店內部已清空。記者洪子凱／攝影

牛肉麵店 牛肉麵 食安

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