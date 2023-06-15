梅雨滯留鋒由南往北通過台灣上空 今明兩天雨勢最大

梅雨滯留鋒面影響台灣，中央氣象局針對台南、高雄、屏東發布大雨特報。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，隨著太平洋高壓逐漸向西伸展推擠，原本前幾天位置都比較偏南的滯留鋒面開始逐漸北上，西南季風夾帶的水氣也再度往北影響南部地區。

他說，今天清晨前南部已經陸續出現降雨，雨量較大的恆春半島一帶短短4-5個小時就累積了超過50毫米的降雨，台南、高雄一帶也陸續出現降雨的情況，降雨的區域正逐漸往北推進擴展中。

吳聖宇表示，預期鋒面系統在今天將會由南往北經過台灣上空，明天就可能移動到台灣北部海面，伴隨北上的西南季風也是今明兩天影響最為明顯。

今天在中部、南部及台東地區有陣雨或雷雨，並有短時強降雨發生機會，局部單點的累積雨量可達大雨甚至豪雨等級，北部以及宜蘭、花蓮一帶也會有短暫陣雨或雷雨，同樣有局部較大雨勢出現的機會。

明天鋒面來到北部海面，各地都有短暫陣雨或雷雨，直接受西南季風影響的中部、南部降雨時間還是會比較長，一整天斷斷續續都會有下雨的機會。局部單點降雨量可能達到大雨等級，並且要留意短時強降雨出現的可能性。

他說，北部、東半部降雨就比較有空檔，但也可能會局部較大雨勢出現的情況，尤其是白天配合熱力作用在陸地上發展的熱對流降雨，雖然不是直接受西南季風影響的區域，但也還是不能掉以輕心。

吳聖宇說，周六至周日鋒面位置會更進一步往北移動，台灣附近還是西南季風影響的範圍，不過水氣較多的區域逐漸往西偏向大陸華南沿岸，台灣附近受影響的程度較為減小。迎風面的中南部地區持續有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部則是慢慢會偏向白天熱對流發展造成的降雨為主。

他表示，下周一起一直到端午節連續假期前半（22至23日），鋒面大致就在長江流域以南到台灣北方海面之間擺動，台灣位於鋒面跟太平洋高壓的邊緣之間，西南風環境還是持續影響，中部、南部的天氣較不穩定，可能不定時就會有些短暫陣雨出現的機會。

吳聖宇說，北部、東半部則是要留意白天熱對流發展造成的局部降雨，整體雨勢相對本周已經緩和許多，不過還是有機會出現局部較大雨勢的情況，天氣還是沒有說很穩定。

至於端午節連續假期後半24至25日，吳聖宇說，太平洋高壓有再增強並且往西推展的趨勢，台灣附近的風向可望由西南風逐漸轉為偏南到東南風。中南部不再位於迎風面，但是白天的熱對流發展可能還是會比較旺盛。整體天氣型態有機會逐漸轉變為夏季型午後雷雨為主，如果如預期順利轉變的話，今年的梅雨季也將會跟著告一段落，開始進入夏天的狀態了。