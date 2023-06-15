整理包／1張圖看懂3大生活圈通勤月票 7大QA一次查

「TPASS行政院通勤月票」3大生活圈7月1日正式啟用。今天起開放境內捷運站、輕軌站、客運場站、部分縣市公所加值及購票，台鐵窗口7月1日上路時同步開放。

問：一定要買新票證嗎？

答：考量使用便利性，通勤月票方案除了可使用原有票證卡片購買外，也可選購本次特別設計的TPASS票證卡片（每張100元，完成記名程序費用由中央補助），今天起各大通路都可以購買及加值，7月1日正式啟用。

3大生活圈通勤月票。圖／公路總局提供

問：購買TPASS行政院通勤月票程序及如何領取100元購卡補助？

答：民眾購買「TPASS行政院通勤月票」票卡，需先支付100元購卡費用，今天起取得票卡後可至各電子票證公司官方網站完成記名程序，收到票證公司記名完成通知後，可至超商靠卡領取購卡補助100元（直接回饋至電子錢包）。

問：TPASS行政院通勤月票是否有限制購買者之身份？是否可使用其他特殊票種購買？如敬老卡、學生卡等。

答：一、「TPASS行政院通勤月票」並未限制購買身份別，凡持可設定公共運輸通勤月票方案之電子票證均可購買。

二、「TPASS行政院通勤月票」為一般大眾均可購買使用享受優惠，故未再依身分別額外提供半價優惠；另如原係使用其他特殊票種民眾，搭乘公共運輸仍享有既有優惠，兩者票卡之優惠方式、額度各有不同，民眾可依自身需求購買最有利之優惠票卡。

問：部分公路客運路線未納入三大生活圈月票方案，未來是否可研議納入？

答： 三大生活圈公共運輸通勤月票7月1日上路實施，第一階段以路線起迄點均在生活圈範圍內公路客運路線方納入公共運輸通勤月票實施範圍。如民眾搭乘公路（含國道）客運路線旅次起迄點均在生活圈範圍內，預計於下階段（預計112年10月前）納入公共運輸通勤月票適用範疇。

問：基北北桃生活圈月票方案及查詢管道？

答：月票定價1200元。

適用運具：捷運、輕軌、台鐵、市區客運、公路客運（含國道客運）、公共自行車（除桃園市前60分鐘免費外，其餘均前30分鐘免費）。

諮詢窗口：1999

基北北桃月票查詢網頁： https://www.metro.taipei/cp.aspx?n=CEF54168B23F73B4&s=BB3631329CC1A297

基北北桃生活圈月票方案。圖／公路總局提供

問：中彰投苗生活圈月票方案及查詢管道？

答：月票定價為台中市民699元、非台中市民999元。

適用運具：捷運、台鐵、市區客運、公路客運（含國道客運）、公共自行車（前30分鐘免費）。

諮詢窗口：台中捷運：04-3706-3606。台中MaaS：04-3707-7988。台中、苗栗、彰化、南投服務專線：1999。

中彰投苗月票查詢網頁： https://www.taichung-go.tw/

中彰投苗生活圈月票方案。圖／公路總局提供

問：南高屏生活圈月票方案及查詢管道？

答：月票定價999元。

適用運具：捷運、台鐵、市區客運、公路客運、渡輪、公共自行車（前30分鐘免費）。

諮詢窗口：4498399 (手機撥打請加02)

南高屏月票查詢網頁： https://www.men-go.tw/#/MProductList