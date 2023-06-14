台南抽檢端午應景食品又是「它」不合格 農藥超標61倍

台南市衛生局最近抽檢端午節應景食品，共抽檢47項，只有一件香菜農藥殘留不符規定，其中「撲滅靈」一項，比起規定的殘留量，超標61倍，另外還有「撲滅松」與「施得圃」兩種農藥也都超標，由於來源為彰化縣，衛生局已移請處理，依食品安全衛生法規定，可開罰6萬到2億元罰款。

衛生局近日前往傳統市場、超市、賣場及餐飲業等，抽檢應節食品，被檢出農藥殘留超標的香菜，是在新化果菜市場的外圍攤商購得。而過去各縣市抽檢蔬果農藥殘留，香菜常常「榜上有名」，殘留超標。

衛生局表示，此次共抽檢粽子、蝦米、香菇、花生、調味料、肉品及蔬果等產品，共47件；檢驗項目包括防腐劑、著色劑、殺菌劑、漂白劑、衛生指標菌、農藥殘留量、動物用藥、真菌毒素及重金屬等項目。

衛生局表示，其中香菜殘留的三項農藥，依規定都可以使用，但殘留量必須在0.01ppm以下，但撲滅松殘留量為0.04ppm、撲滅靈殘留0.61ppm，施得圃殘留0.3ppm，都嚴重超標，如果未能清洗乾淨就吃下肚，恐有害健康。

衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者（生產者）6萬元以上、2億元以下罰鍰。而販售者若無法交代來源，則依同法第47條可處分3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲，購買粽子乾貨配料時，應選擇商譽及衛生良好之廠商購買，優先選擇有完整標示(包括品名、成分、廠商名稱、地址、電話、有效日期、重量、營養標示等)之包裝產品，避免選購來源不明、顏色過白或太鮮豔的產品，包粽子常用蝦米、香菇及栗子等食材可先用溫水浸泡並多次換水，有助去除殘留添加物。