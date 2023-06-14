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2度要求藥廠增產抗生素 食藥署曝「藥品調度供應計畫」

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
陳惠芳表示，食藥署2月13日及5月30日已2度函請業者增加生產及輸入，提早下訂原料藥、提高原料藥儲備，避免相關藥品短缺。記者鄒尚謙／攝影
陳惠芳表示，食藥署2月13日及5月30日已2度函請業者增加生產及輸入，提早下訂原料藥、提高原料藥儲備，避免相關藥品短缺。記者鄒尚謙／攝影

食藥署今公布最新缺藥情形，自3月25日至6月5日統計，共計接獲253件藥品短缺通報案件，大多以無缺藥結案。食藥署副署長陳惠芳表示，因應目前流行性疾病盛行，抗生素、胃腸用藥需求增加，已2次要求廠商增加產能；同時，規劃「藥品市場監測調度供應計畫」以緩解藥品供應不穩情形。

陳惠芳表示，本次通報的253件短缺藥品中，其中經調查無短缺案件84件、建議使用替代品項132件、恢復供應品項17件、處理中案件數8件、4項無替代藥品已啟動專案進口作業。其中肺癌用藥Entrectinib口服藥品、心律不整用藥Adenosine注射藥品及不活化A型肝炎疫苗皆已核准相同成分劑型替代藥品之專案進口，並已陸續輸入補足缺口；另抗排斥用藥Basiliximab注射劑型，亦已有業者申請專案進口。

因應近期傳染疾病盛行，抗生素、呼吸道緩解藥品、腸胃藥品等用藥需求增加。陳惠芳表示，食藥署2月13日及5月30日已2度函請業者增加生產及輸入，提早下訂原料藥、提高原料藥儲備，避免相關藥品短缺。同時，食藥署也盤查相關藥品之庫存及供應情形，並協助廠商原料藥更新或新增，以加快流程。

不過，原料藥更新或新增通常相當耗時，可能長達半年。食藥署藥品組科長楊博文表示，原料藥審查上，目前採取優先辦理，但過程中廠商檢附的資料可能不足，需要補件，也會輔導廠商進行；陳惠芳則說，若為短缺藥品更換原料藥，食藥署會註記，並積極協助完成登記，但實際加快速度仍要視廠商的資料完整度。

同時，近期部分藥品藥商採取控貨供應，陳惠芳也說，由於大醫院有合約保障，因此針對短缺藥品部分，已協調廠商保留一定比例給藥局或診所，例如艾敏釋、阿莫西林複方藥品等，也鼓勵各界有短缺時踴躍通報，目前已委託公協會執行，「藥品市場監測調度供應計畫」，以減輕藥品供貨不穩情形，必要藥品清單除參考WHO外，也正在研擬擴增。

食藥署 抗生素 庫存

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