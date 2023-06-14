新冠、流感、腸病毒 全在高原期

疫情多頭燒，流感、新冠、腸病毒均處於高原期，各大醫院人滿為患，其中又以新冠最為嚴重，疾管署資料顯示，上周平均每日新增二四五例新冠併發症（中重症），推估每天約兩萬三千至兩萬八千人染疫；上周平均每日卅五人死於新冠，疾管署預估七月之後才會趨緩。

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民提醒，秋冬將爆發另一波疫情，唯有「接種疫苗」及「早期治療」，才能降低新冠死亡人數。

在流感方面，上周門急診類流感就診近八萬人次，與前一周持平，另新增三五例流感併發重症，為今年單周新高，另有五例死亡。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，流感疫情處於高原期，且整體趨勢高於二○一九至二○二二年同期，近期社區流行Ｈ１Ｎ１與Ｈ３Ｎ２等Ａ型流感病毒。

上周腸病毒門急診就診達一萬三千多人次，與前一周持平，但整體趨勢高於二○一七年以來同期。羅一鈞說，預計七月初可脫離腸病毒流行期。

猴痘則新增十六例本土個案，累積一六二例確定病例。羅一鈞指出，首例兒童猴痘個案在服用抗病毒藥物後，症狀快速改善，相關接觸者均為陰性，沒有新增個案。

日本腦炎，花蓮上周新增一例，全國今年累計三例。