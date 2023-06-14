聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠、流感、腸病毒 全在高原期

聯合報／ 記者李青縈林保光王勇超／連線報導
新冠疫情持續增溫，不少民眾出門仍然戴著口罩。記者邱德祥／攝影
新冠疫情持續增溫，不少民眾出門仍然戴著口罩。記者邱德祥／攝影

疫情多頭燒，流感、新冠、腸病毒均處於高原期，各大醫院人滿為患，其中又以新冠最為嚴重，疾管署資料顯示，上周平均每日新增二四五例新冠併發症（中重症），推估每天約兩萬三千至兩萬八千人染疫；上周平均每日卅五人死於新冠，疾管署預估七月之後才會趨緩。

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民提醒，秋冬將爆發另一波疫情，唯有「接種疫苗」及「早期治療」，才能降低新冠死亡人數。

在流感方面，上周門急診類流感就診近八萬人次，與前一周持平，另新增三五例流感併發重症，為今年單周新高，另有五例死亡。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，流感疫情處於高原期，且整體趨勢高於二○一九至二○二二年同期，近期社區流行Ｈ１Ｎ１與Ｈ３Ｎ２等Ａ型流感病毒

上周腸病毒門急診就診達一萬三千多人次，與前一周持平，但整體趨勢高於二○一七年以來同期。羅一鈞說，預計七月初可脫離腸病毒流行期。

猴痘則新增十六例本土個案，累積一六二例確定病例。羅一鈞指出，首例兒童猴痘個案在服用抗病毒藥物後，症狀快速改善，相關接觸者均為陰性，沒有新增個案。

日本腦炎，花蓮上周新增一例，全國今年累計三例。

流感病毒 疫情 腸病毒

延伸閱讀

台人十大死因新冠排前3 超額死亡=防疫失敗？羅一鈞這麼說

猴痘新增16例本土 首例兒童個案用口服藥後已出院

腸病毒快脫離高原期 流感重症35例寫今年單周新高

今年首例本土登革熱現蹤台南 傳染期曾到宜、花、高

相關新聞

因旅費高漲、機票太貴 調查指出國人出現三大旅遊趨勢轉變

疫後爆發海外觀光熱潮，國際發卡組織萬事達卡在今日提出最新報告，指出三大轉變；對此萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，因應...

新冠、流感、腸病毒 全在高原期

疫情多頭燒，流感、新冠、腸病毒均處於高原期，各大醫院人滿為患，其中又以新冠最為嚴重，疾管署資料顯示，上周平均每日新增二四...

小六生7成近視 AI數位驗配救視力

科技產品帶來的「滑世代」，造成用眼過度日益嚴重。國健署統計，小一生近視率19.8%，到了小六生已達70.6%。剛落幕的「...

今年首例！台南爆本土登革熱 患者曾遊宜花高

台南出現今年全國首例本土登革熱病例，也是台南繼2019年後4年來再度出現本土病例，患者為仁德區成功里49歲婦人，曾到高雄...

「看見台灣」攝影展 8月巡迴

二○一三年，已故導演齊柏林以「看見台灣」紀錄片驚豔全台。十年過後，看見．齊柏林基金會攜手國泰金控，以巡迴展覽方式呈現基金...

MeToo創傷後症候群 症狀嚴重須就醫

MeToo風暴持續發展，愈來愈多性騷擾受害者勇於對外發聲，在臉書寫下受害經過。然而，部分性騷擾受害者卻因看到文中細節而觸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦