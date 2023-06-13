台人十大死因新冠排前3 超額死亡=防疫失敗？羅一鈞這麼說

衛福部昨公布2022年十大死因，嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）排在第三名、達1萬4667人。疾管署發言人羅一鈞13日針對「超額死亡」以及我國防疫成績說明，我國累計超額死亡例為世界第九低，若是台灣防疫失敗的話，國際恐不認同。

羅一鈞指出，根據經濟學人期刊統計，截至2022年底，我國累計超額死亡總數為1萬9140人，每十萬人口的超額死亡率為80人，排在第九名，比韓國還低。他強調，防疫成功與否不是自己說的算，不只要看數字也要跟全世界趨勢比較，不是有超額死亡就代表防疫失敗。

羅一鈞引述知名醫學期刊Lancet的新冠委員會在去年九月提出的全球新冠檢討報告，該報告指，西太平洋地區包括台灣、韓國、紐西蘭等是成功控制疫情、維持低死亡率的國家，而且台灣GDP變化也佐證讓經濟受到度影響小於世界其他區域。「若說台灣屬於防疫失敗的話，國際上不見得會認同」。

另外在疫苗整備部分，羅一鈞說，我國與莫德納公司的合約包含訂購最新型疫苗，合約能夠採購的量仍相當充足。若莫德納有針對XBB的疫苗並且經過FDA核准可以上市使用，我國也會引進，希望讓慢性病患者、長者可以在秋、冬接種。