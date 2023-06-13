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邊境攔截印度香料17種農藥超標 知名電商酷澎進口廚具也上榜

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
印度出口「葫蘆巴(KASOORI METHI(DRIED FENUGREEK LEAVES))」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
印度出口「葫蘆巴(KASOORI METHI(DRIED FENUGREEK LEAVES))」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供

食藥署今公布最新一周邊境食品違規名單，中國大陸出口的食器再度攔截2批，其一進口商為知名電商平台「酷澎股份有限公司」。食藥署副署長林金富表示，該號列品項半年內累計違規14批，將維持逐批查驗措施。同時，印度出口的香料「葫蘆巴」一口氣驗出17款農藥超標

本周邊境不合格食品總共9項，由印度出口3項食品皆因農藥殘留違規，而中國大陸出口2項食器在溶出試驗中紛紛超標；其餘則為澳大利亞出口「鮮蘿蔔」農藥殘留違規；波蘭出口「香草菊蜜茶」防腐劑含量超標等，全數皆已遭退運銷毀。

由「德來貿易有限公司」進口的菲律賓「醋 (SILVER SWAN WHITE VINEGAR )」，在邊境被檢出二氧化硫0.048 g/kg超標，全數315瓶、2,910.60公斤全數退運銷毀。林金富表示，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，食品可用用偏亞硫酸氫鈉做為漂白劑，但二氧化硫殘留量應在0.030 g/kg以下，偏亞硫酸氫鈉在食品添加中用途廣泛，像是蜜餞製造時常用。

知名電商平台「酷澎股份有限公司」自中國大陸進口的「KSmall 方形 可折疊洗菜籃 2件組 紅色」在溶出試驗中蒸發殘渣為162 ppm，遠遠超標30 ppm以下的合格標準，因此全數10個、2.30公斤，皆退運銷毀。相同號列的「小麥秸稈菜板」溶出試驗檢出蒸發殘渣93 ppm，同樣超出30 ppm標準，全數70個、32公斤，進口商為「威翔國際貿易有限公司」。

林金富表示，中國大陸洗菜藍、菜板等海關稅則號列品項，半年內共報驗586批次，目前檢驗的471批次中，如今已有14批違規，而威翔國際貿易有限公司更是第二次違規；早在今年1月18日起就針對中國大陸該品項採取逐批查驗措施，實施到今年12月31日為止。

同時，由「昱元有限公司」進口的兩批印度食品「肉類優格用混合香料粉(QORMA MASALA)」共3公斤，檢出殘留農藥陶斯松0.06 ppm、得克利0.1 ppm、賽速安0.1 ppm、芬普尼及其代謝物0.021 ppm及愛殺松0.1 ppm；「鷹嘴豆瑪薩拉（綜合香料）(CHANA MASALA)」共5公斤，檢出殘留農藥芬普尼及其代謝物0.008 ppm、愛殺松0.06 ppm。農藥陶斯松、得克利、賽速安定量極限均為0.05 ppm，芬普尼及其代謝物定量極限為0.002 ppm，愛殺松為不得檢出，因此全數遭退運銷毀。林金富表示，該進口商半年內已達3批違規，將採取逐批查驗措施，並要求提交檢討報告。

另外由「米迪南國際有限公司」進口的印度「葫蘆巴(KASOORI METHI(DRIED FENUGREEK LEAVES))」一口氣檢出檢出殘留農藥毆殺松0.28 ppm、亞滅培0.6 ppm、貝芬替0.29 ppm、可尼丁0.22 ppm、菲克利0.71 ppm、益達胺1.45 ppm、達馬松0.4 ppm、百克敏0.07 ppm、賽速安1.85 ppm、三賽唑0.37 ppm、三氟敏0.31 ppm、陶斯松0.16 ppm、賽扶寧1.45 ppm、待克利0.27 ppm、克收欣0.19 ppm、得克利1.14 ppm、賽洛寧1.22 ppm，17款農藥超標，全數540包、13.50公斤同樣退運銷毀。

菲律賓出口「醋 (SILVER SWAN WHITE VINEGAR )」檢出漂白劑含量不符規定。圖／食藥署提供
菲律賓出口「醋 (SILVER SWAN WHITE VINEGAR )」檢出漂白劑含量不符規定。圖／食藥署提供
印度出口「肉類優格用混合香料粉(QORMA MASALA)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
印度出口「肉類優格用混合香料粉(QORMA MASALA)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
印度出口「鷹嘴豆瑪薩拉（綜合香料）(CHANA MASALA)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
印度出口「鷹嘴豆瑪薩拉（綜合香料）(CHANA MASALA)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「KSmall 方形 可折疊洗菜籃 2件組 紅色」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「KSmall 方形 可折疊洗菜籃 2件組 紅色」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「小麥秸稈菜板(CUTTING BOARD)」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「小麥秸稈菜板(CUTTING BOARD)」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供

超標 印度 電商 農藥殘留 海關 食藥署

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