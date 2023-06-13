邊境攔截印度香料17種農藥超標 知名電商酷澎進口廚具也上榜

食藥署今公布最新一周邊境食品違規名單，中國大陸出口的食器再度攔截2批，其一進口商為知名電商平台「酷澎股份有限公司」。食藥署副署長林金富表示，該號列品項半年內累計違規14批，將維持逐批查驗措施。同時，印度出口的香料「葫蘆巴」一口氣驗出17款農藥超標。

本周邊境不合格食品總共9項，由印度出口3項食品皆因農藥殘留違規，而中國大陸出口2項食器在溶出試驗中紛紛超標；其餘則為澳大利亞出口「鮮蘿蔔」農藥殘留違規；波蘭出口「香草菊蜜茶」防腐劑含量超標等，全數皆已遭退運銷毀。

由「德來貿易有限公司」進口的菲律賓「醋 (SILVER SWAN WHITE VINEGAR )」，在邊境被檢出二氧化硫0.048 g/kg超標，全數315瓶、2,910.60公斤全數退運銷毀。林金富表示，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，食品可用用偏亞硫酸氫鈉做為漂白劑，但二氧化硫殘留量應在0.030 g/kg以下，偏亞硫酸氫鈉在食品添加中用途廣泛，像是蜜餞製造時常用。

知名電商平台「酷澎股份有限公司」自中國大陸進口的「KSmall 方形 可折疊洗菜籃 2件組 紅色」在溶出試驗中蒸發殘渣為162 ppm，遠遠超標30 ppm以下的合格標準，因此全數10個、2.30公斤，皆退運銷毀。相同號列的「小麥秸稈菜板」溶出試驗檢出蒸發殘渣93 ppm，同樣超出30 ppm標準，全數70個、32公斤，進口商為「威翔國際貿易有限公司」。

林金富表示，中國大陸洗菜藍、菜板等海關稅則號列品項，半年內共報驗586批次，目前檢驗的471批次中，如今已有14批違規，而威翔國際貿易有限公司更是第二次違規；早在今年1月18日起就針對中國大陸該品項採取逐批查驗措施，實施到今年12月31日為止。

同時，由「昱元有限公司」進口的兩批印度食品「肉類優格用混合香料粉(QORMA MASALA)」共3公斤，檢出殘留農藥陶斯松0.06 ppm、得克利0.1 ppm、賽速安0.1 ppm、芬普尼及其代謝物0.021 ppm及愛殺松0.1 ppm；「鷹嘴豆瑪薩拉（綜合香料）(CHANA MASALA)」共5公斤，檢出殘留農藥芬普尼及其代謝物0.008 ppm、愛殺松0.06 ppm。農藥陶斯松、得克利、賽速安定量極限均為0.05 ppm，芬普尼及其代謝物定量極限為0.002 ppm，愛殺松為不得檢出，因此全數遭退運銷毀。林金富表示，該進口商半年內已達3批違規，將採取逐批查驗措施，並要求提交檢討報告。