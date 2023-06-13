小火鍋菜盤「2配料」最令人反感？ 網笑太傻：它是湯頭靈魂呀

台灣人一年四季都愛吃火鍋，但每個人對於火鍋配料都有不同喜好，你最反感的配料是哪些呢？日前有一名網友發文表示「火鍋菜盤最不需要的兩樣東西」，貼文一出，意外掀論戰。

有一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上貼出一張照片並發文表示「火鍋菜盤最不需要的兩樣東西」，原PO表示平價小火鍋的菜盤裡「芋頭、南瓜這兩種配料我真的不吃，豆皮才是唯一真理」。

文章曝光後，引來網友熱議，有很多網友表示「對，我也不吃這兩樣」、「我也是這樣把這兩樣丟掉，還有鴨血也丟掉」、「對呀，我每次看到這兩個，都覺得他們是南郭先生」、「加芋頭馬上報警」、「芋頭真的不行，鍋會濁」、「這兩個煮到最後都溶化在水裡，不喜歡」、「芋頭必須死」、「這兩個真的不用」、「火鍋為什麼要放入這麼可怕的食物」、「這兩個加在火鍋裡就是邪教啊！」

不過也有網友反駁原PO看法「好吃，火鍋必備」、「好吃啊健康阿」、「南瓜很可以」、「芋頭很讚好嗎」、「這兩樣是火鍋的靈魂呀」、「火鍋料我只期待這兩個」、「加了湯頭好喝耶！我最不喜歡的就是豆皮」、「是頂級火鍋湯頭主要靈魂食材，傻傻的」。