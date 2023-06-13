馬頭魚產季來了 貢寮澳底快炒業者傳授乾煎、清蒸料理

入夏後是東北角海域漁民出海釣到馬頭魚的旺季，成為老少咸宜的餐桌美味。民眾除了到在地餐廳享用，新北市貢寮區澳底熱炒店業者，也傳授乾煎、清蒸馬頭魚兩種料理方法，讓民眾在家也能吃到美味海鮮。

新北市漁業處表示，馬頭魚俗稱馬頭、方頭魚，因為方形頭部是牠的特點。台灣常見的是紅馬頭魚、白馬頭魚及黃馬頭魚。白馬頭數量較少，但肉質比紅馬頭更細緻，價格也高些。黃馬頭的數量更少，所以很少在市場上流通。

馬頭魚主要棲息在沙泥質海底，活動範圍較深於50公尺，屬肉食性魚種，以小魚、蝦等為食。馬頭魚是高經濟價值的魚種，產季時漁船一進港，馬頭魚常是第一個被指名購買的漁獲。漁民利用延繩釣及船釣方式均捕獲，肉質細嫩而美味，含有豐富的蛋白質及不飽和脂肪酸。

澳底尚青現撈海鮮熱炒店老闆娘林語婕說，乾煎馬頭魚先將魚體去除鰓和內臟，再將魚放入熱油鍋內，以小火慢煎約5分鐘後，翻面再煎5分鐘起鍋。馬頭魚肉質細膩，所以煎魚時不要常翻魚，否則容易煎成魚鬆。

料理清蒸馬頭魚，先在魚身抹薄鹽，鋪少許薑絲，魚肚內放薑片，並需要淋些許米酒。蒸魚前電鍋加1杯水，等水滾蒸氣出來，再將魚入電鍋蒸。蒸好的馬頭魚上放蔥絲、薑絲、辣椒絲，淋上熱油後即可上桌。