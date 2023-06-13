梅雨滯留鋒南移周四再北返 吳德榮：南部今明防強風、豪雨

中央大學大氣科學系副教授吳德榮今天指出，今、明兩日梅雨「滯留鋒」南移至台灣南端，南部應慎防小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)及豪雨發生。

吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(12日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天「滯留鋒」南移至台灣南端，南部應慎防小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)及豪雨發生；其他地區降雨相對減緩，但愈接近南部愈不穩定，愈需注意。今日各地區平地氣溫：北部21至34度，中部24至33度，南部24至33度，東部22至33度。

吳德榮說，觀測資料顯示，今晨「滯留鋒」厚實雲層在台灣南端，愈往北雲層愈稀疏，中部以南有局部雨，高屏較明顯。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周四起至周六「滯留鋒」北返經台灣上空，搭配「西南氣流」，為第5波「梅雨鋒」降雨最旺盛的期間，各地皆應注意「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)及大量降雨。

至於下周日、一(18、19日)「滯留鋒」北移至北部海面，台灣受「西南氣流」影響，迎風面中南部不穩定，仍有「劇烈天氣」及豪雨發生的機率，應持續注意。