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高屏交界2天9地震 恐有規模4餘震

聯合報／ 記者周湘芸莊曜聰／連線報導
昨天下午發生芮氏規模5.3地震，震央在屏東三地門，遠在台南麻豆的老舊平房屋頂傳出倒塌。圖／翻攝照片
昨天下午發生芮氏規模5.3地震，震央在屏東三地門，遠在台南麻豆的老舊平房屋頂傳出倒塌。圖／翻攝照片

梅雨鋒面持續帶來大雨，高屏交界處近2天已發生9起地震，中央氣象局地震測報中心課長江準熙說，9起地震以屏東縣三地門昨天下午1時31分、芮氏規模5.3淺層地震規模最大，應屬於主震，研判與潮州斷層有關，未來兩周還會有規模4左右的餘震，建議當地民眾做好防災措施，尤其山區加上雨勢，要留意土石鬆動。

梅雨鋒面接近，昨各地午後都有短延時強降雨，氣象局表示，未來一周天氣相當不穩定，要留意局部大雨或豪雨，預估6月下旬梅雨鋒面逐漸北移轉乾。另提醒本周二至周六，梅雨鋒面滯留台灣上空，中南部地區要留意較大雨勢。

前天深夜至昨天傍晚，高屏交界處發生９起地震，台鐵花壇至善化、台南至屏東及瑞源至台東再到太麻里路段皆一度降速行駛，高雄捷運及輕軌也一度停駛。

江準熙說，震度達到4級需要警戒，建議附近區域近期將住宅家具固定好，下雨山區也要留意土石鬆動。潮州斷層長度80幾公里，以往最大地震為2016年2月的高雄美濃地震，當時在台南也造成災害。

昨天台南市也感受到三級地震，麻豆區一幢老舊三合院屋頂塌陷，所幸當下屋主不在、逃過一劫，但無處棲身只能投靠親戚。

地震 梅雨 台南

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