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豐原圓環東路自行車跨橋 這3天封路夜間作業

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
今天上午行經豐原區圓環東路，可見純白色跨橋已吊裝完成，並開放通車。記者林佩均／攝影
今天上午行經豐原區圓環東路，可見純白色跨橋已吊裝完成，並開放通車。記者林佩均／攝影

豐原人引頸期盼的圓環東路自行車跨橋工程，昨晚22時進行作業，建設局長陳大田到場監工，主橋結構吊梁作業即日起至12日，每晚22時至翌日6時，夜間封閉道路施工，請用路人提早改道繞行，工程預計9月完工。

「圓環東路自行車跨橋工程」就位在豐原圓環東路早市旁，地段精華且人車鼎沸，跨橋工程施作前期已引發討論。今天上午行經圓環東路可見純白色跨橋已吊裝完成，並開放通車，附近攤商說，期待工程早日完工，能吸引單車族採買逛市集，外地遊客單車旅遊到豐原，體驗糕餅之都。

建設局去年9月啟動「鐵道綠廊台3跨越自行車橋工程」，中央地方投入5694萬元經費，串連圓環東路兩旁綠空廊道，建設局長陳大田、立委江啟臣、市議員邱愛珊、陳本添、張瀞分等人昨晚到場視察。

陳大田表示，此橋體採用最新工法「一體成型的橋面版；sc-deck」，強化施工中安全性兼具快速組裝，取代傳統模版需支撐及拆除，且不利於跨越道路環境施作，此工法達到橋面密閉防止人員墜落，提升整體職業安全。

江啟臣指出，鐵路高架化後，全長21.7公里的自行車道，目前工程兩旁基底工程完成，正來到最重要的跨橋路段，提醒施工單位注意施工安全，確保吊梁作業無虞，也應注意台鐵高壓電，確保工程如期如質完工。

建設局說明，主橋結構吊梁作業自6月9日至12日，每日夜間22時至翌日6時，夜間封閉道路施工(豐原區圓環東路；台3線171K+050至171K+250)，請用路人提早改道行駛或依現場指揮人員導引通行。

豐原人引頸期盼的圓環東路自行車跨橋工程，主橋結構吊梁作業9日起至12日，每晚22時至翌日6時，夜間封閉道路施工。圖／台中市建設局提供
豐原人引頸期盼的圓環東路自行車跨橋工程，主橋結構吊梁作業9日起至12日，每晚22時至翌日6時，夜間封閉道路施工。圖／台中市建設局提供
豐原人引頸期盼的圓環東路自行車跨橋工程，主橋結構吊梁作業9日起至12日，每晚22時至翌日6時，夜間封閉道路施工。圖／台中市建設局提供
豐原人引頸期盼的圓環東路自行車跨橋工程，主橋結構吊梁作業9日起至12日，每晚22時至翌日6時，夜間封閉道路施工。圖／台中市建設局提供
豐原人引頸期盼的圓環東路自行車跨橋工程，主橋結構吊梁作業9日起至12日，每晚22時至翌日6時，夜間封閉道路施工。圖／台中市建設局提供
豐原人引頸期盼的圓環東路自行車跨橋工程，主橋結構吊梁作業9日起至12日，每晚22時至翌日6時，夜間封閉道路施工。圖／台中市建設局提供

自行車 單車 江啟臣

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