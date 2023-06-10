國家級警報響！屏東三地門規模5.3淺層地震 最大震度4級

中央氣象局發布第38號顯著有感地震報，今天下午1時31分，在屏東縣政府東北方28.8公里，位於屏東縣三地門鄉，發生芮氏規模5.3地震，地震深度10.3公里。

各地震度級：屏東縣地區最大震度4級、高雄市地區最大震度4級、台東縣地區最大震度3級、嘉義縣地區最大震度3級、台南市地區最大震度3級、花蓮縣地區最大震度3級、南投縣地區最大震度3級、嘉義市地區最大震度3級、雲林縣地區最大震度3級、台中市地區最大震度2級、彰化縣地區最大震度2級、苗栗縣地區最大震度1級、宜蘭縣地區最大震度1級。

PTT網友表示，「好大，東港這次有感了，好久」、「捷運上警報聲響爆」、「台南震了好大」、「屏東超大」、「高雄超有感」。

中央氣象局長鄭明典也發地震文，網友留言表示，「高雄捷運走走停停中，車上收到警訊，已恢復正常」、「昨天開始高雄就一直搖了，有點可怕」、「高雄有收到警報」、「阿蓮有感，一直聽到雷聲，可是氣象局資料卻沒有顯示，然後就震了」、「屏東近年來最有感的一次」、「先前已經搖了好多次，這次滿明顯的」。