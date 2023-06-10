蛋價可望再降？ 陳吉仲：飼料價格持續掉 生產成本獲緩解

蛋價評議督導委員會預計今晚開會討論是否調整蛋價，外傳蛋價可望在端午節前調降2元。農委會主委陳吉仲今出席主婦聯盟生活消費合作社30周年園遊會後受訪表示，雞蛋的價格由蛋價委員會決定，農委會責任是說明供需資訊，飼料價格上周已調降一波，未來飼料成本應持續下降，畜牧業生產成本將獲紓解，屆時國內產能供應會更充足。

但據農委會公布的「雞蛋產銷資訊」顯示，國內產蛋隻數仍在低檔、生產量也僅11萬4000箱、約2280萬顆。

陳吉仲說，國內雞蛋產能與需求仍有差距，國人需求每天約要12萬箱、2400萬顆，但現在才11萬4000箱，不足的部分仍要透過進口雞蛋補足，但目前進口雞蛋主要為加工使用，市面上超市通路等主要仍為國產的雞蛋。

針對是否再調降蛋價，陳吉仲說，雞蛋價格由蛋價委員會決定，農委會的責任是說明供需資訊，飼料價格上周已調降一波，飼料主要原料如玉米等的現貨及期貨都在往下跌，未來飼料成本應持續下降，畜牧業生產成本將獲紓解，屆時國內產能供應會更充足。