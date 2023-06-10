愛肝達人站／「吾豈好胖哉？吾不得已也！」

某人大陸旅遊，碰到路邊乞丐，隨手丟了一包甜食，想不到乞丐搖搖頭：「我們這種職業甜食吃多胖了，就不可憐了！」

說得很有道理，一般會引起人的同情心，通常都是吃不飽、睡不好，瘦骨嶙峋的，哪有胖胖的當乞丐的。

胖胖的，除了不適合當乞丐之外，以現代醫學眼光來看，對健康也是有重大影響的。

肥胖代表攝取的食物熱量遠大於身體活動所需的熱量，因此，多餘的熱量以脂肪的方式存在於內臟，存在於肝臟，存在於臀部，所以漫畫中的彌勒佛、濟公都是肥肥胖胖的。也許他們修心養性，書讀得多，但動得少之故。

西遊記中的豬八戒，好吃懶動，因此就肥肥胖胖的，反之，孫悟空吃得少、動得多（猴子本能天生好動），所以一副體態輕盈的樣子。

過度肥胖的人士，到了中年以上通常伴有三高—血壓高、血糖高、膽固醇高，容易引起心血管疾病，尤其血糖過高，更是會讓全身敗壞，嚴重者引起腎衰竭或失明，禍害無窮。此外，因體重負荷過重，中年以後膝蓋引起退化性關節炎，嚴重者甚至要換人工關節才能回復正常走路。

歷史中凡是長壽者，通常都是瘦瘦的。多年前美國的醫學雜誌就有報導，兩群猴子，一群正常熱量，另一群熱量過多。結果，多年後，攝取過多熱量的猴子死得比較早，得癌症的比例也比較多，證明了適當的體重與壽命長短有密切的關係。

要控制體重，除了飲食自我控制及多運動之外，目前有很多很好的藥物問世，可以協助解決肥胖困擾。此外，若過度肥胖，以上方法都無法控制者也可輔助外科手術，利用縮胃手術來控制體重。

反之，也有一些淑女已經很瘦了，自己還努力想要更瘦，「吾豈好瘦哉，吾不得已也！」有人要上電視，希望螢幕上臉變小一點，有人要走秀，當然希望更苗條。更有甚者，希望自己身材成為牙籤或火柴，那就有過之而無不及，對健康也不是好事。

事實上，胖瘦與否，與上一代遺傳的基因有密切關係，肥胖者就像糖尿病會遺傳一樣，也是非戰之罪，但透過後天的努力及現代醫學的進步，胖得恰到好處，瘦得令人疼惜，大都可以打造的，只要有心，也是會心想事成的。

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