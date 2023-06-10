聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫後人力更缺 多家醫院關病床

聯合報／ 記者許政榆邱宜君／台北報導

ＸＢＢ疫情掀起本土第四波疫情，醫護染疫嚴重、住院人數增加，但照顧人力卻因疫情減少，即使有病床也無人照顧，北部多家醫院因照顧人力不足，不少科別陸續關病床。雙和醫院證實，內科病床因照顧人力短缺，陸續關床。三總也因同樣的原因，減少百分之五病床因應，內部稱「有史以來最多」。

三軍總醫院急診醫學部部主任陳思州表示，近期急診人數多主因是待床人數多，人上不去、無法適當分流，但他直指最根本原因是「護理人力不夠」。

陳思州表示，疫情後，更重視護理師權益，醫院被要求維持一定護病比，即使醫院符合規定，但經歷一場疫情，醫護人員更重視生活品質，寧願去薪水較低的診所工作，也不願繼續待在醫學中心，醫院只好卡床、縮床，三總現在至少有百分之五的病床，約六十床無法收，「有史以來最多」，若這些床都能開，能大幅紓解急診壅塞問題。

衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳表示，過往每年一到三月都是護理人員執業登記率的最低點，今年一到三月的降幅確實比往年多了大約百分之一，但五月人力已開始回升。

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳表示，去年底至今已有一七六二名護理師離職，衛福部稱護理師執業率今年五月回升，但只是從百分之五十八點二，增至百分之五十八點三，流失上千人，補不到一百人，根本是「遠水救不了近火」。護理人力流失愈來愈嚴重，現在僅剩資深護理人員苦撐。

北市醫師職業工會秘書徐維琪表示，護理環境長期艱辛，且工作繁重，新冠疫情影響下，急重症科別更加辛苦，加劇護理人力流失，使得護理師持照率雖高，但執業率低。呼籲醫院須重視改善職場環境、勞動條件，包括給予合理工時、業務範圍，避免醫護人力持續短缺，衝擊醫療品質。

疫情 護理師 醫學

延伸閱讀

急診壅塞3／雙和、三總撐不住人力荒 關病床因應

急診壅塞4／醫護短缺！去年至今近2千名護理師離職

急診壅塞2／疫情使長者慢病失控 疫苗不打秋冬恐釀災

急診壅塞1／待床「滿」到溢出來 三大原因燒出急診壅塞

相關新聞

急診拉警報 滿床等住院一路塞

疫情升溫，腸病毒、腺病毒等各類傳染病齊發，全台醫療院所急診拉警報，推床睡滿等待住院病患，依照衛福部即時監測，台大醫院昨天...

梅雨鋒面徘徊 全台嚴防致災豪雨

梅雨鋒面接近，各地近日易有短延時強降雨，中央氣象局指出，未來一周受鋒面影響，各地天氣較不穩定，有局部大雨或豪雨發生機率，...

高雄首例 木工確診漢他病毒

高雄市苓雅區一名50多歲木工5月24日起陸續出現高燒、頭痛、背痛、食慾不振等症狀，在診所就醫未緩解，3天後到醫院採檢送中...

科普好健康／綠光可緩解頭痛

一名美國人每當工作壓力大時，就會安靜地坐在自家陽台上，看著庭園內一大片綠油油的草地，他這樣比較不會頭痛發作，即便發作，也...

分腿蹲肌力訓練 登山減疲勞

暢遊山林，征服百岳是你的夢想嗎？若缺乏運動，貿然登山恐怕十分吃力，甚至敗興而歸。運動教練田玉笛建議，平時應訓練心肺功能、...

疫後人力更缺 多家醫院關病床

ＸＢＢ疫情掀起本土第四波疫情，醫護染疫嚴重、住院人數增加，但照顧人力卻因疫情減少，即使有病床也無人照顧，北部多家醫院因照...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦