疫後人力更缺 多家醫院關病床

ＸＢＢ疫情掀起本土第四波疫情，醫護染疫嚴重、住院人數增加，但照顧人力卻因疫情減少，即使有病床也無人照顧，北部多家醫院因照顧人力不足，不少科別陸續關病床。雙和醫院證實，內科病床因照顧人力短缺，陸續關床。三總也因同樣的原因，減少百分之五病床因應，內部稱「有史以來最多」。

三軍總醫院急診醫學部部主任陳思州表示，近期急診人數多主因是待床人數多，人上不去、無法適當分流，但他直指最根本原因是「護理人力不夠」。

陳思州表示，疫情後，更重視護理師權益，醫院被要求維持一定護病比，即使醫院符合規定，但經歷一場疫情，醫護人員更重視生活品質，寧願去薪水較低的診所工作，也不願繼續待在醫學中心，醫院只好卡床、縮床，三總現在至少有百分之五的病床，約六十床無法收，「有史以來最多」，若這些床都能開，能大幅紓解急診壅塞問題。

衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳表示，過往每年一到三月都是護理人員執業登記率的最低點，今年一到三月的降幅確實比往年多了大約百分之一，但五月人力已開始回升。

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳表示，去年底至今已有一七六二名護理師離職，衛福部稱護理師執業率今年五月回升，但只是從百分之五十八點二，增至百分之五十八點三，流失上千人，補不到一百人，根本是「遠水救不了近火」。護理人力流失愈來愈嚴重，現在僅剩資深護理人員苦撐。

北市醫師職業工會秘書徐維琪表示，護理環境長期艱辛，且工作繁重，新冠疫情影響下，急重症科別更加辛苦，加劇護理人力流失，使得護理師持照率雖高，但執業率低。呼籲醫院須重視改善職場環境、勞動條件，包括給予合理工時、業務範圍，避免醫護人力持續短缺，衝擊醫療品質。