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鋒面接近及對流發展旺 15縣市大雨特報

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局發布大雨特報，鋒面接近及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天基隆北海岸、新北、屏東、東半部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風。本報資料照片
中央氣象局發布大雨特報，鋒面接近及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天基隆北海岸、新北、屏東、東半部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風。本報資料照片

中央氣象局發布15縣市大雨特報，鋒面接近及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天基隆北海岸、新北、屏東、東半部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

大雨：基隆北海岸、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島。

氣象局發布宜蘭縣、新北市、基隆市大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時15分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

今明兩天天氣不穩定，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率；今天鋒面接近及偏南風影響，北部、東北部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖有零星短暫陣雨，午後有局部短暫雷陣雨。明日鋒面位於北部海面，各地及澎湖、金門、馬祖地區有局部短暫陣雨或雷雨；今、明兩天東半部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，明天基隆北海岸沿海亦有長浪發生的機率。

馬祖 基隆

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