鋒面接近及對流發展旺 15縣市大雨特報

動物園門票要漲了？目前，台北市立動物園現行票價為全票60元、優待票30元，參觀教育中心另加收20元、優待票10元，以及遊客列車車資5元，此一價格自民國86年以來無調整，而近期園方則考慮調改票價，若獲市

2023-06-06 16:41