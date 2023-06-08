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環保署科技執法遏止車輛噪音超標 全國開罰逾5000件

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環保署啟用聲音科技執法，截至今年4月已開罰5137件。圖／環保署提供
環保署啟用聲音科技執法，截至今年4月已開罰5137件。圖／環保署提供

桃園市政府今至行政院院會提案，建議中央盡速嚴修相關法規，加強改裝噪音車輛源頭管制。環保署2021年起啟用聲音照相科技執法，截至今年4月全國共有124套設備，開罰件數逾5000件，環保署表示，回應各界增設布設點需求，已統計各縣市所需數量，加上中央將補助上億經費，預計2026年全台將合計設置306套設備。

環保署空保處長蔡孟裕表示，依道路速限分級訂定相應管制標準值，限速時速50公里以下者86分貝、50至70以下者90分貝。目前全台已有21縣市啟動科技執法，聲音照相設備共124套，唯連江縣因地形等因素無此需求，統計自去年1月至今年4月，地方已開罰5137件，通知到檢6624件。

蔡孟裕說明，執法地點集中六大都會區，其中開罰最多為新北市，設置29處，共開罰1510件，占開罰總數3成，通知到檢2445件，均居全台之冠；台北市設置22處，共開罰1475件，通知到檢2115件；台中市設置4處，開罰464件，通知到檢1053件；桃園市設置11處，直接開罰356件；高雄市設置10處，直接開罰24件；台南市設置6處，直接開罰435件，通知到檢283件。

蔡孟裕說，為加強地方執法量能及回應民眾期待，環保署2021年已順利再爭取前瞻科技計畫及公共建設計畫相關經費，可進一步補助地方主管機關購置執法設備，預計2026年可達全台規畫需求的306套。

至於2026年全台僅設306套科技執法是否不足，蔡孟裕表示，此數字唯先前請各縣市政府統計的所需數量，針對需要執法路段來設置，也有向各地方政府呼籲盡量設置移動式而非固定式，避免有心人士刻意避開設置設備路段；移動式設備僅需一人看管，不會動用太多人力，也能有效執法。

環保署 科技執法 噪音

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