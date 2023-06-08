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影／TPASS月票刷台鐵 竟會多扣冤枉錢？交通部認了這麼說
政院通勤月票即將於七月一號上路，不過現在卻傳出台鐵現有閘門並不能直接刷月票，一旦有民眾誤刷原有閘門，將會被多扣冤枉錢，恐會造成台鐵基層與民眾不必要的誤會。
交通部長王國材今(8)日在TPASS記者會上坦言，台鐵因先前未參與過月票的任務，無論是軟硬體規畫上都花了非常多的力氣，對於現行月票票卡無法用於一般閘門，他也要求台鐵加派人力宣導，並規畫半年內將所有設備更新完成。
民進黨立委許智傑則說會盡速督促台鐵完成現有設備更新，才不會造成人民使用上的困擾與損失。
聽到TPASS月票未來搭台鐵得刷專用刷卡機，民眾則很訝異，高小姐坦言會有點不方便，畢竟上下班人潮擁擠，若還得特地刷專用卡機恐怕造成大排長龍，邱先生則希望台鐵能盡速整合月票，才不會造成民眾不方便。
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