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80歲蒸汽火車「仲夏寶島號」 14日開賣夏季限定3趟次

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
仲夏寶島號。示意圖。圖／本報資料照片
仲夏寶島號。示意圖。圖／本報資料照片

夏季限定的80歲國寶級蒸汽火車CT273「仲夏寶島號」，另有「蒸機女王」之稱，附掛6節莒光號，今年回歸開行3趟次，分別為7月15日、8月5日、8月19日，沿途停靠玉里、東里、富里、池上、關山、瑞源、台東等站，其中瑞源站是今年首度停靠。台鐵指出，6月14日上午9時，統一開放訂購3趟次行程，每張票售價1688元。

台鐵表示，乘著仲夏寶島號蒸汽火車遨遊花東縱谷，在東里站短暫停留，月台上欣賞壯闊稻田景觀；旅程中，除拜訪有稻米之鄉美稱的富里站外，今年首度停靠瑞源站，一同造訪紅白磚造的拱形二層坪水橋；在欣賞花東地區田野山嵐景緻相互輝映之際，又可享受各站特色小農市集及參訪古典日式建築之美。

台鐵指出，每張票單一售價1688元，憑車票於搭乘日當天，更可獲得限量版明信片、紀念品。

為服務旅客，7月15日、8月5日、8月19日趟次，將加開1列次前接駁車5262次太魯閣號，停靠樹林、板橋、台北、松山、七堵、宜蘭、羅東、花蓮、玉里、富里、池上、關山、鹿野、台東。相關行程及購票須知詳洽官網（https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip00H/tipH11/query）。

台鐵 國寶

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