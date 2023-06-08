3大生活圈+9縣市通勤月票方案一次看！已9.7萬人預購

「TPASS行政院通勤月票」北中南生活圈於6月15日開放加值購票，7月1日上路。交通部長王國材今於記者會表示，若月票政策執行成效好，未來可納入一般預算繼續辦理；公路總局也說，三大生活圈初估每月有62萬人次使用，截至目前已有9萬7千人次預購。除了三大生活圈外，另有9縣市已規劃或提報方案，盼都能在年底前上路。

王國材表示，公共運輸月票方案除了響應2050淨零排放，也能讓更多人願意住在外緣城市達到人口分擔，同時也能減輕通勤族負擔，若執行成效好，未來可納入一般預算繼續辦理。

公路總局長陳文瑞表示，此次三大生活圈包括，基北北桃1200元，中彰投苗（台中市民卡699元、非台中市民卡999元、台中市境內台中市民卡299元、台中市境內非台中市民卡599元）、南高屏999元（台南市境內不含台鐵299元、含台鐵399元、高雄市境內399、屏東縣境內含台鐵399元、不含台鐵299元）。

公路總局指出，根據各生活圈提報預估使用人次，基北北桃每月將有50萬人次使用、中彰投苗4萬人次、南高屏8萬人次。公共運輸定期票特別預算200億元分3年執行，今年編列20億元、明後年各90億元，其中，基北北桃每年約占50億元、中彰投苗10億元、南高屏20億元，其他縣市10億元，仍會根據各生活圈用量有所調整。

陳文瑞說明，基北北桃方案目前適用悠遊卡，其他票證分階段上線，5月18日開放超商預購已累計3.4萬張，民眾6月15日領卡可到轄內154站捷運站、3站輕軌站、6站客運站加值或購票，台鐵34站窗口則於7月1日開放。

中彰投苗方案適用悠遊卡、一卡通、愛金卡（暫無法使用台鐵及公共自行車），5月18日起超商已預購4850張，6月15日起可到18站客運站、18站捷運站、台中市29處區公所、苗栗縣18處鄉鎮市公所、南投縣13處鄉鎮市公所、微笑單車苗栗服務中心加值，台鐵43站窗口則於7月1日開放。

南高屏方案暫適用一卡通，其他票證分階段上線，其中高雄市境內方案4月27日起實施已售出5.7萬張卡；台南市5月31日起已售出1233張；各方案將於6月15日開放5站捷運站、12站客運站加值，台鐵43站窗口則於7月1日開放。

陳文瑞表示，除了3大生活圈11縣市將於7月上路，另有9縣市也有提出想法或送件，部分還在初審階段，希望都能在年底前上路，桃竹竹苗生活圈分為桃竹竹苗999元、桃竹竹799元、竹竹苗699元、竹竹288元；北宜生活圈分為宜蘭縣750元、北宜國道1800元、北宜國道及雙北2300元；雲嘉嘉南分為雲林縣、嘉義縣、嘉義市仍在規劃中；單一縣市則有澎湖縣規劃中、台東縣299元、花蓮縣99、299元含台鐵／399元含台鐵及公路客運。

三大生活圈月票方案預計7月1日上路。記者周湘芸／攝影

圖／交通部提供

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