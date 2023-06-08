谷超最快下午轉中颱 周末起鋒面+低壓帶 各地慎防致災雨勢

未來1周天氣會愈來愈不穩定，中央氣象局預報員官欣平表示，主要是有鋒面，同時低壓帶在台灣附近，周末到下周天氣不穩定，容易出現短延時強降雨。

谷超颱風目前仍是輕度颱風，上午8時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1360公里海面上，以每小時8公里速度，向西北轉北北西進行，有增強為中度颱風的趨勢。

官欣平說，颱風在遠洋，幾乎對台灣不會有直接的影響，目前持續增強，預估今天下午到晚上就會增強為中度颱風，但對台灣影響非常非常小。明天起東半部、恆春半島、北海岸陸續出現長浪現象，周五開始風浪逐漸變大。

官欣平說，最近天氣只要是中午過後午後雷陣雨為主，今明兩天從山區比較明顯發展起來的對流雲系，可能會影響到平地，甚至延續到晚上。溫度表現，今明兩天溫度相對高，下周隨著降雨，降溫幅度比較大。

官欣平表示，台灣北方有一條鋒面在建立，有一點滯留鋒的特性，明天開始緩慢接近台灣，整體台灣附近吹偏南風，所以整個風向帶動上來，明天開始天氣不穩定。北台灣比較靠近鋒面，明天開始北台灣就會出現短暫陣雨和雷雨，不只侷限午後。

至於中南部明天仍以午後熱對流為主，但官欣平表示，周六、周日鋒面逐漸移動到台灣北部海面，中部以北到東半部會是主要降雨區，而南部也會有不定時陣雨。周六、周日各地陣雨、雷雨，到下周一鋒面慢慢遠離，隨著低壓帶輸送而上的西南風，下周水氣非常豐沛。

降雨部分，官欣平表示，最明顯變化是周末開始到下周一之後，因為鋒面更加靠近，各地降雨都增加。下周開始隨著低壓帶影響，低壓帶裡面可能會有中尺度對流慢慢移動過來，也不排除有其他低壓帶建立或出現鋒面。無論滯留鋒或是低壓帶影響，後續中南部、花東地區陣雨和雷雨機率相當高，短延時強降雨和大雨頻率是劇烈增加的。

官欣平說，這道鋒面系統預報後期視北方系統而定，不論是否滯留鋒面影響，到14日下周三這段期間都是低壓帶在台灣附近，下周天氣都比較糟。下周一之後短延時強降雨可能會造成積淹水情況。