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全台首例兒童猴痘 遭家人傳染

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
疾管署公布，我國出現首例兒童猴痘本土個案及家庭群聚。 聯合報資料照片
疾管署公布，我國出現首例兒童猴痘本土個案及家庭群聚。 聯合報資料照片

我國出現首例兒童猴痘本土個案及家庭群聚，疾管署發言人羅一鈞昨表示，該名個案為新竹市四歲男童，六月一日晚間出現相關症狀，應是被同住卅多歲確診男性家人所傳染；該幼童發病隔天迄今均未至幼兒園，衛生局評估幼兒園感染風險低。

羅一鈞指出，確診男童於六月一日晚間出現發燒、眼睛不適、手腳及軀幹出疹水泡等症狀，六月五日就醫，醫師懷疑為猴痘個案而採檢檢體，證實感染，所幸屬於輕症個案，正住院治療，家長已申請公費猴痘口服抗病毒藥物。

羅一鈞說，與男童的同住家人（不含已確診者）共有四位，其中二人已接種猴痘疫苗。

羅一鈞指出，該男童在六月一日發病後，即未前往幼兒園上學，因猴痘個案於發病後較具有傳染力，因此評估幼兒園感染風險低。

不過，新竹市衛生局已於昨晚至幼兒園了解狀況，如與確診幼童有密切接觸的師生，將採取廿一天自我健康監測，期間注意身體是否出現水泡、紅疹、發燒等症狀，如有不適，就醫時須向醫師告知接觸史。

世界衛生組織統計，去年猴痘疫情全球流行發生以來，全球計有一一一四例猴痘確診個案，三二五例是五歲以下兒童病例，○到九歲的猴痘個案中，只有一例重症、入住加護病房；此外，在兒少個案中，僅一例為校內感染，其餘則以家戶感染為主。

猴痘 確診 幼兒園

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