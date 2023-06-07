清潔隊員3訴求爭「身分法」環署承諾1個月後與地方溝通

全國環保公務機關總工會為全國2.7萬名清潔隊員爭取勞動條件一致，今天號召近300人至環保署門口抗議，提出3大訴求，並要求官方立即提出「身分立法」版本，與清潔人員展開對話、協商；環保署回應，由於大多訴求都在勞基法範疇內，承諾1個月後會與地方溝通，並要求縣市政府恪遵勞基法保障勞動環境。

全環總自2019年起號召基層工會幹部，凝聚工會版「身分法」共識。全環總說明，過去省政府曾訂定「台灣省各級清潔機構清潔隊員駕駛技工管理要點」，自1998年精省後廢除，清潔隊員適用勞基法，雇用條件回歸地方自治，雖大多清潔隊員條件比照行政院工友管理要點，部分條件優於勞基法，但「比照」並不牢靠。

全環總指出，歷年都有地方政府片面變更契約，將勞動調價下修，以勞基法最低條件聘用新進清潔隊員，造成新舊隊員休假條件大不同，因此提出「身分法」，以現有技工工友管理要點為基底，排除用勞基法最低標的條文，加上參考各工會簽立團體協約，擇優條文納入修法。

全環總表示，2019年提出「身分法」後，2020年環保署委請「台灣水資源與農業研究院」進行「清潔隊人力運用及工作環境提升計畫」，2021年做成報告並交由環保署裁示，卻都沒有下文。

全環總今記者會再強調3大訴求，包含增訂廢棄物清理法5-1條，爭取最後一個會期排入審查、三讀；環保署提出官方修法版本，針對清潔隊員進用、薪給、考核、退休、撫卹、資遣、保險、福利、其他權益保障及人數管理事項，由中央訂定辦法；爭取「清潔獎金、安全獎金」發放應一致，盼環保署升格，清潔隊員也要升格。

環保署環境督察總隊科長林憶芳表示，依現行法令規定，清潔隊員是屬於地方自治事項，各地方政府依勞基法因地制宜雇用清潔隊員，其薪資多比照工友管理要點規定，由技術工友的工餉第七級150新點起支，最高可支領170薪點，本薪約3萬3500元至3萬5770元，並隨歷次軍公教員工調薪時調整。

此外，清潔人員每月可領清潔獎金最高8000元、駕駛獎金最高600元及其他獎金，合計薪資總額相當於公務人員委任第三職等至第五職等；另清潔人員休假多以勞基法、公務人員請假規則及其相關規定從優辦理，勞動條件與權益健全。