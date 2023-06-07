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屏東東港黑鮪不再貴森森 連兩天「大出」拍賣價創新低

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東東港漁港連兩天逾200尾進港，魚貨拍賣場人聲鼎沸，均價也從4月「第一鮪」每公斤1188元高價，昨天跌至最低的每公斤276元。圖／東港區漁會提供
屏東東港漁港連兩天逾200尾進港，魚貨拍賣場人聲鼎沸，均價也從4月「第一鮪」每公斤1188元高價，昨天跌至最低的每公斤276元。圖／東港區漁會提供

黑鮪魚產季已展開，拍賣數量居全國之冠的屏東東港漁港，黑鮪進港量從上月初的零星進港，到連續多日攀升到單日百尾上下，這兩天再創逾200尾進港的大量，到昨天累計3223尾，魚貨拍賣場人聲鼎沸，均價也從4月「第一鮪」每公斤1188元高價，昨天跌至最低的每公斤276元；東港區漁會說，隨著黑鮪「大出」價格更親民，來東港嘗鮮正是時候。

東港區漁會說，黑鮪魚化觀光季5月6日展開，黑鮪魚進港量也開始加溫，從上月初的零星進港，月中起連續多日攀升到單日百尾上下，昨天進港218尾、3萬7282公斤量，連續兩天捕獲量超過200尾，因市場供貨量大，拍賣均價跌破每公斤300元，也是今年的新低價。

東港區漁會說，今年沒有颱風算是豐收年，到昨天累計進港3223尾，60萬9883公斤，已連續4年突破2600尾關卡，距魚汍期還有半個月，預計今年會再寫下近年的新高紀錄；這兩天單日都破200尾，因捕獲量增多，拍賣均價也出現下跌，價格更親民，肉質和鮮度也佳，來產地嘗鮮正是時候。

區漁會總幹事鄭鈺宸說，屏東黑鮪魚文化觀光季至7月2日，推出系列精彩活動，扭蛋機、小旅行、民歌之夜、美食推廣宴、光復路有名的東港海鮮街黑鮪燈籠高高掛，熱鬧的華僑觀光魚市場、東港魚市場黑鮪專賣區、大鵬灣國家風景區水上教堂、東津巨蛋等景點，還可安排到小琉球浮潛看海龜。

屏東東港漁港連兩天逾200尾進港，魚貨拍賣場人聲鼎沸，均價也從4月「第一鮪」每公斤1188元高價，昨天跌至最低的每公斤276元。圖／東港區漁會提供
屏東東港漁港連兩天逾200尾進港，魚貨拍賣場人聲鼎沸，均價也從4月「第一鮪」每公斤1188元高價，昨天跌至最低的每公斤276元。圖／東港區漁會提供

東港 黑鮪魚 均價

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