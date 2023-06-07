快訊

新北婦教兒女亂倫詭辯教「性教育」 社工訪談家人群交3年曝光

共軍與美軍屢在台海危險對峙 中共目的是動搖美國信心？

梅西新東家確定了？傳轉戰美國邁阿密國際 球隊老闆是貝克漢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梅雨滯留鋒要來了！ 賈新興：創最晚記錄

聯合報／ 記者陳智華周彥妤╱台北即時報導
本周也是午後雷陣雨天氣，仍然會有局部的短時強降雨。本報資料照
本周也是午後雷陣雨天氣，仍然會有局部的短時強降雨。本報資料照

未來10天降雨機率高，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，9日起梅雨滯留鋒要來了，到6/9日才來應該是創了最晚記錄。12日（下周一）到16日全台下雨，台中以北和基隆、北海岸降雨明顯，中南部也不少。

賈新興指出，9日起環境有利梅雨環境建立，到16日起都會逐漸明顯降雨，尤其是12-15日西風季風影響大，降雨時間比較長、比較明顯。

他表示，谷超颱風朝琉球群島東南方海域移動的機率高， 9日至10日宜花東及恆春半島附近有長浪發生的機會。

8日(明天)午後各地有局部短暫陣雨或雷雨，花蓮有局部較大雨勢發生；9日微弱鋒面前緣，清晨台中以南沿海有局部短暫雨，新竹以北及宜花有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨，10日（周六）至11日（周日）受微弱鋒面影響，各地有局部短暫陣雨。

賈新興指出，12日至16日受低壓帶影響，全台都下雨，台中以北和基隆北海岸降雨明顯，中南部也不少，天氣極不穩定，呼籲民眾注意。12日清晨苗栗至彰化沿海及北海岸有局部雨，13日至16日各地有短暫陣雨或雷雨，其中16日台中以北有較大雨勢發生的機率。

賈新興也說，後期預報不確定性略高，請民眾留意最新的預報資訊，且仍要節約用水。

梅雨 天氣動態

延伸閱讀

賈新興：熱帶低壓成3號颱機率高 估向朝琉球群島東南方海域移動

蓄勢待發的聖嬰現象 賈新興：7月前出現機率高

已經6月還沒出現梅雨滯留鋒 賈新興：算是破紀錄了

近期還有颱風？ 賈新興：下周有熱帶性低氣壓生成機率 1張圖看路徑

相關新聞

梅雨滯留鋒要來了！ 賈新興：創最晚記錄

未來10天降雨機率高，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，9日起梅雨滯留鋒要來了，到6/9日才來應該是...

谷超颱風路徑、對台影響曝光！天氣風險：午後雷陣雨範圍擴大

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，近期的天氣仍然是午後雷陣雨，今明兩天各地山區都還是會有短時強降雨機會，大台北、東半...

市場買不到美豬 疑遭洗產地

台灣開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，迄今逾兩年，不過消基會五月抽查通路二八九件含豬肉成分的相關食品，卻找不到一件標示美國...

黃金周湧現人潮 日本疫後觀光的商機與潛在課題

2023年4月29日至5月7日的日本黃金周假期，日本國內出現許久未見的旅遊盛況。

電桿、電箱擋道 行人被迫走馬路

台灣被外國媒體冠上「行人地獄」惡名，由於人行道常被電線桿等設施阻擋，導致行人須特地繞開，上演人車爭道情景。國民黨立委游毓...

松機接客喊卡／400輛多元計程車 怒圍交部

松山機場原今年四月一日擬試辦多元化計程車接機試辦計畫卻突然喊卡，四百多輛多元化計程車及計程車昨下午包圍交通部抗議，質疑是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦