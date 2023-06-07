梅雨滯留鋒要來了！ 賈新興：創最晚記錄

未來10天降雨機率高，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，9日起梅雨滯留鋒要來了，到6/9日才來應該是創了最晚記錄。12日（下周一）到16日全台下雨，台中以北和基隆、北海岸降雨明顯，中南部也不少。

賈新興指出，9日起環境有利梅雨環境建立，到16日起都會逐漸明顯降雨，尤其是12-15日西風季風影響大，降雨時間比較長、比較明顯。

他表示，谷超颱風朝琉球群島東南方海域移動的機率高， 9日至10日宜花東及恆春半島附近有長浪發生的機會。

8日(明天)午後各地有局部短暫陣雨或雷雨，花蓮有局部較大雨勢發生；9日微弱鋒面前緣，清晨台中以南沿海有局部短暫雨，新竹以北及宜花有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨，10日（周六）至11日（周日）受微弱鋒面影響，各地有局部短暫陣雨。

賈新興指出，12日至16日受低壓帶影響，全台都下雨，台中以北和基隆北海岸降雨明顯，中南部也不少，天氣極不穩定，呼籲民眾注意。12日清晨苗栗至彰化沿海及北海岸有局部雨，13日至16日各地有短暫陣雨或雷雨，其中16日台中以北有較大雨勢發生的機率。

賈新興也說，後期預報不確定性略高，請民眾留意最新的預報資訊，且仍要節約用水。