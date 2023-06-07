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鼻涕黃綠發臭逾2周 小心鼻竇炎

聯合報／ 記者邱宜君／台北報導

台灣超過300萬人罹患慢性鼻竇炎，約15%屬於難治型，合併鼻息肉問題，即便開刀仍易復發，會出現嚴重鼻塞、嗅覺喪失、睡眠障礙等症狀，令人不勝其擾。鼻科醫學會理事長葉德輝表示，鼻竇炎要及早治療，如果鼻涕有顏色、持續超過2周，是鼻竇炎的機率就非常高，拖過3個月將變成慢性，保守治療易遇到瓶頸。

鼻科醫學會秘書長戴志展指出，鼻塞、流鼻涕到底是感冒、鼻過敏，還是鼻竇炎，有時候連醫師都無法很精準區別。大部分上呼吸道感染會在2周內自我限制而痊癒，若超過2周還沒好，可能不是感冒，而是鼻炎或鼻竇炎，鼻涕多為透明或水樣，沒有顏色。

為何鼻竇炎會變得很難治療？戴志展表示，鼻竇炎因為鼻竇腔裡面有細菌感染，鼻涕會比較濃且有顏色。如果早期沒做正確診斷、即時治療，慢性化之後，就會變得很難治療。

葉德輝表示，台灣約4到6成鼻竇炎病人是「第二型發炎合併鼻息肉」，傳統治療會先用鼻噴類固醇、口服類固醇，若達不到目標，會建議做內視鏡鼻竇手術，切除息肉、將鼻竇恢復清潔，效果不錯，有健保給付，85%病人術後就能恢復正常，但15%病人屬於難治型，術後還是會復發。

30多歲國標舞教練王先生以手術治療慢性鼻竇炎，術後終於重獲嗅覺，免於濃痰、濃鼻涕、用嘴巴呼吸之苦，但一年後鼻塞和嗅覺喪失問題再現，王先生這次改選擇自費生物製劑，一針約兩萬元，初期兩周打一次，之後一個月打一次，一次療程通常四個月，他經過四個月治療，去年9月停藥後狀況穩定，到今年6月仍沒有復發。

息肉 醫學

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