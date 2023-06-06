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美豬沒市場？ 豬農：仍有價格優勢

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
消基會質疑進口的美豬都到哪去了？農委會表示，美國進口可食用部位大多為蹄筋跟大腸頭，但國內豬農認為，美豬的價格仍具有銷售優勢。示意圖。本報資料照片
消基會質疑進口的美豬都到哪去了？農委會表示，美國進口可食用部位大多為蹄筋跟大腸頭，但國內豬農認為，美豬的價格仍具有銷售優勢。示意圖。本報資料照片

政府開放萊克多巴胺豬肉進口，國人將美豬連結萊豬，既定的品牌印象，讓美豬進口節節減少，消基會質疑，進口的美豬都到哪去了？農委會表示，美國進口可食用部位大多為蹄筋跟大腸頭，但國內豬農認為，美豬的價格仍具有銷售優勢。

消基會質疑，根據衛福部食品藥物管理署豬肉儀表板顯示，今年1月至5月29日，自美國進口的豬肉計1204.06噸，豬其他可食部位（如豬腳、大腸頭、嘴邊肉、豬頭皮、豬腸衣等）計1511.47噸，市面上找到使用法國進口豬肉的相關商品，而美國進口的豬肉相關商品到底去了哪裡？

農委會畜牧處副處長江文全表示，美國進口的豬肉製品中，豬肉的比例比較少，大多都是其他可食部位，比如，大腸頭或者豬蹄筋，以這兩大類為主，這些商品衣進口後，就整批進入調製加工市場，進入加工餐飲通路；最後呈現在市面上的，就是消費者在小吃麵攤上的切盤滷菜，這些標示上原本就沒有特別要求，包裝也並不相對完整；若是超市賣場賣的進口肉品就會標示美國豬肉。

江文全表示，進口肉品來源國或者進口的品項，最終還是回到國際貿易原則，若其產品的品質規格價格，符合我國市場的需要，我國的貿易商、進口業者才會去進口；目前看來，美國豬肉的市場性並不理想，也就是說，交易市場並不熱絡，我國進口豬肉的大宗，還是以西班牙伊比利豬為大宗，西班牙進口豬肉第一、第二為加拿大，第三是丹麥，消費者對於美國豬肉的印象，連結萊豬，也會造成市場採購的消長。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，美豬在今年1至4月份與去年同期相比，冷凍帶骨豬腹脇肉（稅則號列0203299900）進口610公噸增加2倍之多，而其他冷凍食用豬雜碎（稅則號列0206499090）進口898公噸一口氣增加8倍之多。若以主要豬肉進口國來看，美豬價格排行第三，只比加拿大豬肉貴11元左右，具有價格上的優勢。

他認為，商人見反萊豬公投風頭過後，且民眾對於萊克多巴胺殘留於豬肉屠體風險已逐漸淡忘。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，對國內豬農來說，競爭的對手是「沒有萊克多巴胺的豬肉」，但有萊劑的豬肉，不僅只有來自美國。高原物料、高養殖成本的問題，不僅只是台灣，全世界皆然，現在已經沒有便宜的豬肉了。

張佑誠表示，進口的美國豬肉產品，因為消費者已經將美豬與萊豬畫上等號，因此，進口業者也會觀望，但他認為，不能因為美豬進得比較少，政府就不逐批檢驗，能夠將進口的美國豬肉逐批檢驗把關，對國內豬農來說是好事，也讓國內消費者安心。

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