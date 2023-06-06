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出遊注意！端午連假地雷路段出爐 公路總局祭管制措施

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
連假車潮示意圖。記者黃仲裕／攝影
連假車潮示意圖。記者黃仲裕／攝影

端午節連假（6月22日至6月25日）將至，交通部公路總局預估，車潮主要以觀光旅遊為主，將自6月21日下午起湧現，期間祭出替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車通行管制及加強違規取締等措施。另有公共運輸相關優惠鼓勵民眾使用搭乘。

公路總局表示，預估此次連續假期車潮自6月21日下午起出現，觀光旅遊車潮6月22日至6月24日將於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從於6月24日下午陸續出現，依各路段特性規劃疏運措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車通行管制及省道即時路況資訊提供等，並加強違規取締。

公路總局指出，此次連假省道易壅塞路段包含地區的主要幹道，如台9線蘇花路廊及南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻至香山、竹南、白沙屯及中彰大橋改建路段等；銜接高速公路路段，如台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線仁德系統、歸仁交流道及台88線鳳山至五甲路段等；重要觀光風景地區鄰近路段，如台2線福隆及萬里至大武崙路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台3線及台7線大溪至慈湖路段、台9甲線新店至烏來路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑至梅山路段、台26線墾丁路段等。

公路總局指出，為鼓勵民眾連假期間搭乘公共運輸紓解車潮，6月21日至6月25日推出多項全性共通國道（公路）客運優惠，包含87條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價；搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠。

另外，公路總局6月22日至6月25日針對東部地區推出兩項限定優惠，「在地有腳租賃優惠」搭乘指定東部國道客運路線，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠；持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，或回程享總票價折抵200元優惠。

交通部公路總局提供端午連假易壅塞路段。圖／公路總局提供
交通部公路總局提供端午連假易壅塞路段。圖／公路總局提供
交通部公路總局提供端午連假易壅塞路段。圖／公路總局提供
交通部公路總局提供端午連假易壅塞路段。圖／公路總局提供
交通部公路總局提供端午連假易壅塞路段。圖／公路總局提供
交通部公路總局提供端午連假易壅塞路段。圖／公路總局提供

國道客運 車潮 連假 端午節 交通部

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