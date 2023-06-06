觀光署掛牌將增100員額 觀光局長曝3大改變

立法院會上月三讀通過「交通部組織法修正案」，現有觀光局及中央氣象局都將升格。交通部長王國材今出席「2023觀光業界座談會」受訪指出，2局預定9月15日掛牌，署長人選還在討論。觀光局長張錫聰指出，觀光局升格後員額將增加100人，預算由行政院統籌調整，主要改變包括賦予政策決策權、發揮協調整合功能、增加駐外辦事機構員額。

王國材指出，觀光局升格觀光署後將增加約100人，相關單位配置都在討論，也針對辦公場所稍微整理。屆時人力增加、服務功能也增加，期待適逢拚國際觀光時成立，人力剛好可以到齊，對觀光發展非常有信心。至於外界關注觀光署長人選，他僅說，現在還在討論，除了內升，外面也有一些不錯人選，現在還沒有確定，9月15日前會確定。

張錫聰表示，觀光局升格後員額將從182人增加至282人，明年預算先前已針對觀光局規模編列送交通部，將來行政院會針對升格部會統籌調整，目前還沒送到立法院，當然希望爭取多一些，但還是要有計畫、規劃，不是用喊的，現在以在做整體發展規劃，會用觀光署的高度調整。

張錫聰說明，過去每年預算都有變化，也會受疫情影響，這幾年公務預算每年平均45至50億元，基金預算也有60至70億元，加總起來每年約110至120億元，後續升格觀光署會變多少要看預算審查跟提報計畫。此外，基金來源是機場服務費，疫情期間受到很大衝擊，因為國境沒有解封就收不到，這部分行政院也會幫忙來協助調控未來觀光署預算。

張錫聰指出，升格後目標最主要是提升決策功能，觀光局現在是事務機關、執行機關，政策由交通部決定，觀光署成立後將賦予某種程度的政策決策權，對於觀光業務彈性跟應變速度會加快，範圍協調的事情也越來越多。另外，觀光涵蓋食、宿、遊、購、行非常多業者，未來也會發揮協調整合功能。

至於海外行銷部分，他也說，之前規畫觀光行政法研議中，其中在國際觀光宣傳的專責法規畫前，觀光署要增加各駐外辦事機構的員額，並進行轄區分配，強化召集國際觀光客功能。

另外，針對觀光業者期盼解除我國赴陸「禁團令」，王國材受訪重申，陸方雖然有釋出善意，但2020年禁止團客來台，單一解除是不對等開放，對國內觀光業者不公平，交通部會持續努力。