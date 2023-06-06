新冠高點估延續到7月初 強制隔離條件擬再限縮

新冠疫情持續升溫，創下第四波同時也是新制通報以來的新高。疾管署發言人羅一鈞今天指出，輕症高峰是否提早到來要再觀察兩周，目前有可能是高原期，預估整個六月，甚至到7月初都還是新冠疫情高點。

3月20日起新冠輕症不通報新制實施後，近7日每日平均新增244例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前7日的每日平均新增208例上升17%。羅一鈞說，雖然上周併發症成長17%，但是輕症監測的部分是看機構住民陽性率，陽性率跟前一周持平都是1.7%，推估輕症已達高峰。

羅一鈞說，估計每天約有2.3萬～2.8萬人染疫，未來幾周可能仍是高原期，預估整個六月到七月初都會是疫情高點，之後才可能會看到較明顯下降，仍要觀察未來兩周，才可以知道是否有翻轉跡象。

羅一鈞也提醒，長者出現呼吸道症狀應該儘速就醫，一般民眾也應該多戴口罩、勤洗手、避免染疫。另，Omicron變異株監測結果部分，近四周監測總計，本土主流病毒株為XBB （65%），其次為BA.2.75（32%）及BQ.1（2%）。羅一鈞說，XBB占比約65%，跟國際趨勢一致。