聽新聞
test
0:00 / 0:00
新冠高點估延續到7月初 強制隔離條件擬再限縮
新冠疫情持續升溫，創下第四波同時也是新制通報以來的新高。疾管署發言人羅一鈞今天指出，輕症高峰是否提早到來要再觀察兩周，目前有可能是高原期，預估整個六月，甚至到7月初都還是新冠疫情高點。
3月20日起新冠輕症不通報新制實施後，近7日每日平均新增244例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前7日的每日平均新增208例上升17%。羅一鈞說，雖然上周併發症成長17%，但是輕症監測的部分是看機構住民陽性率，陽性率跟前一周持平都是1.7%，推估輕症已達高峰。
羅一鈞說，估計每天約有2.3萬～2.8萬人染疫，未來幾周可能仍是高原期，預估整個六月到七月初都會是疫情高點，之後才可能會看到較明顯下降，仍要觀察未來兩周，才可以知道是否有翻轉跡象。
羅一鈞也提醒，長者出現呼吸道症狀應該儘速就醫，一般民眾也應該多戴口罩、勤洗手、避免染疫。另，Omicron變異株監測結果部分，近四周監測總計，本土主流病毒株為XBB （65%），其次為BA.2.75（32%）及BQ.1（2%）。羅一鈞說，XBB占比約65%，跟國際趨勢一致。
此外，羅一鈞說，疾管署正在研議放寬做法，除了日前實施的通報時效放寬到72小時，很多感控措施需要第一線操作紙本表單，目前正在研擬是否比照其他第四類法定傳染病不用安排強制隔離，這樣很多紙本表單可以不用或是甚至不用電子作業。他說，疾管署已經提請專家建議強制隔離條件，可能會限縮到無法配合感控的特殊情形才會開立強制隔離治療，但仍有很多細節要討論，具體內容要等待下周再說明。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言