一字排開超壯觀！颱風後黑鮪魚大咬 南方澳拍賣量創紀錄
颱風過後，宜蘭南方澳漁港的黑鮪魚捕獲大豐收，今天拍賣177尾，創下今年以來的單日最高紀錄，累計今年已經拍賣出1728尾，受惠於疫情後的旅遊潮，市場價格比去年好。
黑鮪魚容易受到海豚成群攻擊，造成受傷或死亡，漁民有時只能撈獲殘缺魚體。蘇澳區漁會理事長蔡源龍今天表示，八重山以南海域原本海豚很多，這航次海豚被颱風趕跑，魚餌沒有被海豚吃掉，漁民都歡慶豐收。
他舉例，新凌波166號船長劉國清，6月2日出港作業兩天，昨晚進港捕獲28尾，1尾被海豚咬剩半尾，春何豐船長阿寛作業一天也捕獲15尾，其他漁船成績都不錯。
魚市場拍賣的黑鮪魚數量相當多，一字排開場面壯觀，蔡源龍開心在臉書報喜訊，今天一唐氣拍賣出177尾，市場喊價聲此起彼落，創下今年以來的最大拍賣量，漁民們笑逐顏開。
蔡源龍說，這航次的黑鮪魚的魚體重量偏輕，平均150公斤到220公斤較多，依往年經驗，黑鮪魚尚未洄游到八重山以北的海域，代表今年的黑鮪魚會大豐收，魚價也都維持隱定，喊話漁民朋友們：「加油」。
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