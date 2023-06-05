世界環境日會見蔡英文 環團提出83項建言達史上新高

2023全國NGOs環境會議合辦團體今下午3時前往總統府與總統蔡英文進行會談，會談前先召開記者會預告會談重點，包含碳費碳稅、協和四接爭議、遊蕩動物、核廢料處置及相關能源轉型等議題。針對已停機核能廠緊急使用、核廢料處置問題是否向蔡英文建言？環團表示會反映，並強調非核家園是環團一貫價值及主張。

全國NGOs環境會議今年邁入第20年，前總統陳水扁時期環團邀請總統蒞臨大會，蔡英文總統上任後，環團則直接入府會談，總統也進一步將環團所提議題進行列管，要求環保署及相關部會進行追蹤管考，定期與環團溝通與討論，讓民間能機會推動國家環境政策，並拉近與政府距離。

台灣環境保護聯盟會長葉國樑表示，去年因疫情府方不便接見環團，睽違2年，今年全國NGOs環境會議再度有機會與總統面對面討論環境議題。府方今年也拉高對話層級，總統府秘書長林佳龍、副秘書長張惇涵特別於5月30日與環團見面，聚焦迫切解決的議題。

台灣公民參與協會理事長何宗勲表示，這幾周環境議題抗爭與角力沒停歇，包含淨零排放，22個環團在上周成立「碳稅聯盟」，宣示建立碳稅制度的迫切；基隆四接爭議從選址到環評衝突不斷，再度看見能源轉型與生態保育的兩難；農委會近期對遊蕩動物政策的不當發言，也使動保及野保間緊張加劇，不利動保政策推行；台東達仁安朔地區的殼斗科森林遭不當砍伐，也使國家須正視生態保育的重要。

今年議題多樣，83項建言數量更達史上新高。台灣環境保護聯盟表示，因應核電廠陸續除役，政府應盡速完成核廢相關立法與修法，並完善核廢料處置及乾式貯存相關設備； 荒野保護協會表示，環保署訂定碳費子法時應強化公平正義，且應於排放溫室氣體的上游直接課徵碳費，並同時盡快進行碳稅立法。

台灣動物社會研究會表示，政府農業補助應以促進友善畜禽生產為目標，建請政府以荷蘭Kipster雞蛋的生產與消費模式為典範，引進、補助並建立轉型示範場，積極推廣友善畜牧升級，以因應氣候變遷、改善環境健康、提升動物福利。

台灣水資源保育聯盟表示，建請加速馬頭山地區的棲地與生物多樣性保育，世界級泥岩惡地如高雄馬頭山與台南龍崎月世界特殊自然地景，也是生態方舟與水源命脈，應盡速設立國家自然公園，終結掩埋場鄰避設施，以保全淺山生物多樣性與生態系服務與國際接軌。

會面最後環團代表分別致贈蔡總統與建言提案及議題相關的禮物。台灣環境資訊協會致贈「台灣珊瑚礁體檢12年成果報告」一份，要傳達生物多樣性及海洋保育的重要，應努力於2030年前保育海洋及陸地面積各30%；台灣動物社會研究會致贈「讓母雞自由」倡議行動布旗與文宣，呼籲政府農業補助應以促進友善畜禽生產為目標，以因應氣候變遷、改善環境健康、提升動物福利。