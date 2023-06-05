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挽救更年期危機 林口長庚護理師獲南丁格爾績優奉獻獎

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
林口長庚醫院專科護理師李佩珊，投入更年期婦女關懷。圖／長庚醫院提供
林口長庚醫院專科護理師李佩珊，投入更年期婦女關懷。圖／長庚醫院提供

超過八成更年期婦女為因為荷爾蒙減少造成生理和心理不適症狀，林口長庚醫院的專科護理師李佩珊透過多元策略關懷更年期婦女多年，她也透過資料分析發表成果在國際著名期刊上，並在今年5月榮獲「南丁格爾績優奉獻獎」。她表示，將成果發表在期刊上，不僅對我國狀況有所紀錄，也讓國際可以參考台灣經驗。

慈月基金會的「南丁格爾獎」個人獎分成績優奉獻獎、樂活照護天使獎及特殊奉獻獎三類，每年最多頒發12位；頒獎不只考慮個人付出，也將對國家、社區的貢獻納入考量。

由於當更年期婦女面臨角色轉變或夫妻、親子間相處等問題，卻沒沒有抒發管道宣洩苦悶，因而造憾事，因此李佩珊在時任副院長李奇龍帶領下，開始參與規畫更年期諮詢室、辦理更年期成長營活動。而國健署在2003年更推出國際間少見的以更年期個案為中心的照顧模式，推動免付費諮詢專線，統計至今服務超過11.3萬通次。

為了解台灣更年期狀況，李佩珊更分析了更年期諮詢專線登錄的2萬多筆資料，發現台灣婦女的更年期症狀困擾異於國外的熱潮紅，而以健忘或注意力不集中居首位（約67%），其次為容易疲勞、失眠、沮喪或情緒起伏、背痛為前五大症狀。此外，有七成六的婦女在面對更年期症狀困擾雖然沒有求助醫療單位，但大部分婦女仍希望能從醫療專業人員獲取更年期訊息。

李佩珊把分析資料發表成果在國際著名期刊「Menopause」（2021），引起國際重視，並在今年5月得到「南丁格爾績優奉獻獎」。

她說，將成果發表在期刊上，不僅對我國狀況有所紀錄，也讓國際可以參考台灣經驗。她同時感謝林口長庚醫院的長官，以及一起在更年期領域支持和鼓勵的老師，由於他們的支持讓她能夠堅定地走在護理的道路上，為更年期婦女提供更好的護理服務。她呼籲更年期婦女出現症狀困擾可以主動尋求幫助，透過多元策略跨越更年期障礙。

更年期 長庚 林口

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