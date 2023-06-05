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衛福部社保司長由「她」接任 薛瑞元指主要考量這一點

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部社保司主管國民年金制度、全民健保等業務，新任司長劉玉娟今正式上任。本報資料照片
衛福部社保司主管國民年金制度、全民健保等業務，新任司長劉玉娟今正式上任。本報資料照片

衛福部社會保險司主管各種社會保險，包括國民年金制度、全民健保等。原社保司司長商東福日前申請退休，由原任健保署台北業務組長劉玉娟接任，今日正式上任。衛福部長薛瑞元表示，新任社保司長由劉玉娟接任，主要是考量她熟悉健保業務，有助於往後健保業務的推動。社保司司長劉玉娟說，接任後，將會全力以赴。

至於，醫界所關心的明年健保總額成長率高低推估情形，衛福部上周五舉行「113年健保總額範圍（草案）說明會議」，由薛瑞元親自主持，聽取醫師公會全聯會等單位意見。薛瑞元表示，對於明年總額成長率高低推估會持續研議，目前尚未定案。

對此，醫師公會全聯會發出聲明，強烈反對113年度改變計算方式，因醫療服務成本指數（MCPI）是反映各類成本的重要數據，明年MCPI原數值為2.952%，若改為四年平均值為1.103%計算，將減少1.849%，整體總額預算至少減少150億元。低推估數值預估由2.634%降為1.053%，連帶高推估成長率僅有4%，為近十年來最低。

醫界過去兩年無懼無悔挺身抗疫，提供民眾最安心及完善的醫療服務，衛福部卻在明年將反映高成本數值之際，宣布改變計算方式，變相由全體醫界吸收買單，罔顧所有醫療院所及醫事人員之權益。因此，再次表達強烈反對在各界尚未有共識前，明年總額應維持MCPI原計算方式，並重新研議擬定未來適用的合理公式。不過，但薛瑞元於會中僅表示，將爭取高推估值超過4%。

健保 薛瑞元 衛福部

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