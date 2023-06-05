健康你我他／口罩戴緊 疫情未退不鬆懈

口罩令鬆綁，疫情持續延燒，變種病毒免疫逃脫力強，確診病例攀升，親友間有多人確診，依這種速度，與「病毒共存」勢不可免。

有鑑於打疫苗副作用太強，我只打了兩劑疫苗，至今沒確診中鏢，不敢自稱「天選之人」，只因戰戰兢兢過生活，將「中招」機率降到最低。

家住南部偏鄉，沒有都市的熱鬧，不見人潮擁擠，出門戴口罩、噴酒精、常洗手，鄰居間不串門子，親友間甚少往來，餐敘盡量避免，就不用太憂心。

我性喜寂靜，平時在家看書寫字，遠離塵囂喧擾，自可避開人群。為了增加自體免疫力，在家從事重訓或類跑步，活絡筋骨。閒暇時，觀賞植物，聞著花香，看孔雀魚自在優游，頓時疲累盡消。午後騎鐵馬沿堤防或鄉間小徑，悠然享受田野風光；晚上外出健走，此處空曠寂靜，人煙稀少，無畏群聚風險。

有事必須外出，到人多及密閉空間，如公共場所、大賣場，依舊規矩配戴口罩；社大吉他班、佛學班上課，口罩影響歌唱發音，仍然不敢卸下，或採視訊方式教學，遑論就診、安養院探視母親，口罩絕對是少不了的配備。

病毒無孔不入，戴口罩是最簡便的方式，只要保持習慣，當可避免空氣傳播，最重要的是調整心態，疫情未退絕不鬆懈，才能安度這場世紀瘟疫。