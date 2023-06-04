5月幾波降雨挹注 台南水庫蓄水量微增

台南水情不佳，5月以來陸續出現幾波降雨挹注，水庫蓄水量略有增加，南化水庫蓄水率回升到3成以上，但容量最大的曾文水庫近日雖維持入流，但水量不大，蓄水率7.51%。

南部地區近日偶有陣雨出現，有時雨勢不小，但維持時間都不算久。

依據中央氣象局今天下午6時觀測資料，台南今天累積雨量最多地點為靠海邊的北門區蚵寮測站，有68.5毫米，南化區的北寮測站也有51毫米，但多數測站未達10毫米，雨勢不如昨天明顯。

經濟部水利署南區水資源局統計，曾文水庫上游集水區昨天午後明顯降雨，單日累積雨量33亳米；今天截至下午6時為止，降雨僅3.9毫米。水庫有效蓄水量從昨天中午12時的3655萬立方公尺，略增加至3819萬立方尺，蓄水率7.51%。

另外，與曾文水庫相連通的烏山頭水庫，其蓄水量4333萬立方公尺，2座水庫合計蓄水量8152萬立方公尺，總水率13. 91%。

南區水資源局下午6時觀測資料顯示，南化水庫集水區今天累積降雨量14.6毫米，比昨天稍多一些，加上高雄山區降雨提高旗山溪川流量，南水局持續透過甲仙攔河堰引入南化水庫蓄存，南化水庫有效蓄水量2775萬立方公尺，蓄水率回升至31.01%。

5月7日一波鋒面，帶來5月首波較明顯降雨，當天下午曾文水庫有效蓄水量3267萬立方公尺，蓄水率6.45%；烏山頭水庫蓄水量4542萬立方公尺，蓄水率57.34%；南化水庫蓄水率1757萬立方公尺，蓄水率19.63%。