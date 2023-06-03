沒訂披薩卻收「1022元訂餐通知」？網友質疑：嚴重漏洞

沒訂披薩，但卻收到披薩訂單？近期於Dcard有網友發文，表示收到必勝客簡訊，內容顯示已收到一筆1,022元的訂單。透過app查看，居然真的有訂單。該網友趕快致電門市並取消訂單，門市人員也告知是網路下單，對方還註明「請你吃披薩」。對此情況，網友質疑「為何我沒有操作手機卻可以下單？」而必勝客也表示，該名消費者的訂單問題，昨日第一時間已由客服人員協助取消訂單。

根據該網友的發文中表示，「今天接到一封必勝客傳來的簡訊，本以為是詐騙，連結也不敢點進去；靈機一動打開了我的必勝客訂餐app查看，居然真的有訂單！當下傻眼趕快打去必勝客門市取消並確認訂單情況，門市人員告知是網路下單，上面還寫：請你吃披薩」。

文章中也指出，「再打到必勝客0800的客服去確認為何我沒有操作手機卻可以下單？門市人員告知：只要先將商品放置到購物車，然後個資的部分填上註冊過的姓名、電話，隨便一個mail即可下訂。」對於此情況，網友認為「我覺得這是一個很嚴重的漏洞，很容易被拿來惡作劇！」

同時，網友也表示「我確認過家人、朋友並無訂購商品，然後我想起半小時前詐騙電話有打來並且被我罵了兩句，難道是這樣去下訂披薩嗎？我本身的困擾除外，門市接單人員若是接單製作餐點而客戶多次不取或多位未取，這樣都是浪費的行為吧？」

對於發生這樣的情況，必勝客回應，表示該名消費者的訂單問題，昨日第一時間已由客服人員協助取消訂單；也謝謝消費者提供的寶貴建議，將會納入未來優化參考。