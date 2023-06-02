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三大生活圈通勤月票來了 7月1日起開放台鐵窗口加值購票

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「TPASS行政院通勤月票」7月1日上路。記者周湘芸／攝影
「TPASS行政院通勤月票」7月1日上路。記者周湘芸／攝影

「TPASS行政院通勤月票」北中南生活圈將於6月15日開放預購，7月1日上路。台鐵局表示，台鐵售票窗口統一於7月1日開放旅客購買方案及使用乘車，民眾可持適用電子票證至售票窗口加值購買方案。

台鐵局指出，7月1日起售票窗口將同步開賣三大生活圈通勤月票，包含基北北桃1200，中彰投苗-台中市民卡699、中彰投苗-非台中市民卡999、台中市境內-台中市民卡299、台中市境內-非台中市民卡599、南高屏999、台南市境內399、高雄市境內399、屏東縣境內399，其餘售票通路開賣時間請參閱各縣市政府公告。

交通部表示，「TPASS行政院通勤月票」與國內三大票證公司悠遊卡、一卡通及愛金卡合作，製卡費用由中央全額補助，每人可享一次免費領取，需配合票證公司進行實名制登記，若遺失可進行掛失，但若二次購買就需自付100元製卡費，6月15日起開放預購，民眾也可持既有電子票證直接加值。

台中市 台鐵 行政院

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