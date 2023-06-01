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已經6月還沒出現梅雨滯留鋒 賈新興：算是破紀錄了

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
賈新興PO出5月梅雨／西南季風指標和台灣降雨圖，他表示，這四波鋒面紫色的西南季風指標於5月14日明顯大於零，5月25日又降為小於零。梅雨指標必須同時紅線和藍線大於零且持續一段時間，從圖中可見兩者同時大於零的持續時間都沒有超過2天以上，所以就指標而言都還沒達標。圖／取自賈新興臉書
賈新興PO出5月梅雨／西南季風指標和台灣降雨圖，他表示，這四波鋒面紫色的西南季風指標於5月14日明顯大於零，5月25日又降為小於零。梅雨指標必須同時紅線和藍線大於零且持續一段時間，從圖中可見兩者同時大於零的持續時間都沒有超過2天以上，所以就指標而言都還沒達標。圖／取自賈新興臉書

回顧5月梅雨，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，2023年5月一共出現四波快閃鋒面，分別是5月7日至5月8日、5月13至14日、5月18至19日以及5月22至23日。

賈新興PO出5月梅雨／西南季風指標和台灣降雨圖，他表示，這四波鋒面紫色的西南季風指標於5月14日明顯大於零，5月25日又降為小於零。梅雨指標必須同時紅線和藍線大於零且持續一段時間，從圖中可見兩者同時大於零的持續時間都沒有超過2天以上，所以就指標而言都還沒達標。

至今仍未出現梅雨滯留鋒面。賈新興說，氣候上大約在5月21日至5月25日，最晚一年是2018年的5月31-6月4日。至於今年，根據預報資料來看，應該算是破紀錄了。

梅雨 快閃 總監

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