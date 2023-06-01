腸衰竭治療最後一塊拼圖 活體小腸移植7大QA

台灣首例「活體小腸移植」於五月卅日由亞東醫院副院長、小兒外科主任陳芸及其團隊完成，該案例是亞東活體小腸移植人體試驗的首位案例，也是台灣第一例。大愛小腸捐贈困難，小腸移植手術難度高、如今國內完成首例活體小腸移植，代表完成腸衰竭治療的最後一塊拼圖。什麼是小腸移植？誰需要移植，以下整理相關QA一次解答：

●誰需要小腸移植

病人小腸衰竭，包括嬰兒或成人有超短腸情形（嬰兒小於10 cm的空腸，或成人小於50 cm的空腸），並且沒有迴盲瓣。還有先天性腸黏膜發育不良、長期靜脈營養導致併發症，如肝功能障礙、主靜脈管道栓塞、因腫瘤治療造成造成短腸症等。

●小腸的功能：

食物從胃送入小腸，小腸是條彎彎曲曲的管道，約有6公尺長。在小腸中，食物會被進一步的分解，養分也在此吸收。小腸和胃在幽門括約肌處相連接，小腸末端則終結於大腸的第一部分，也就是盲腸處。

小腸主要有兩大功能：完成食物之化學分解作用，也是消化產物被吸收進入血液的場所。小腸的內部構造可吸收從食物轉變而來的各種養分。

小腸第一部分叫十二指腸，約有30公分長，它可接受胰臟及肝臟所分泌之消化液。小腸的第二部分叫空腸，約有1.8公尺長。空腸黏膜細胞所分泌之酵素，再加上十二指腸之分泌液後便可使養分之分解工作完成。而小腸的第三部分叫迴腸，約有4公尺長，其主要功能為養分之吸收。當小腸長度或吸收能力大量或漸進的減少，可能導致不可回復的腸衰竭。

●小腸移植執行難度

小腸移植是所有器官移植中最複雜且艱鉅的治療，台北榮總於１０８年個案發布記者會指出，每年全世界執行個案約100例，遠低於其他器官，主因在於受贈者嚴格的篩選條件，例如短腸症患者必須能夠長期存活，並且通過移植評估，沒有任何惡性腫瘤；醫療團隊執行的能力與規模也很重要，具有照顧腸道衰竭患者的能力，包括居家全靜脈營養照護團隊，還有移植團隊，術後照顧團隊，內視鏡專科醫師與病理科醫師等。

●小腸移植大愛捐贈條件

小腸移植需在捐贈者過世後的4到6小時內完成移植，因小腸缺乏血液循環超過一定時間，將無法具有蠕動功能，而且小腸的配對需血型相同，捐贈者的年齡須在45歲以下，腹部都不曾開過刀，腸道沒有沾黏，才有機會可以移植。

●為何推動小腸活體移植？

亞東醫院官網指出，成年小腸衰竭患者若能排進器官移植等候名單，平均約2到3個月，就有希望等到捐贈；至於兒童患者，因體型差距，兒童小腸衰竭患者無法接受成人大體的小腸捐贈，但幼兒大愛器捐勸募難度高，合適的器捐來源難求，臨床上兒童小腸衰竭患者動輒得拖著病體苦撐2、3年以上，好不容易才能等到移植機會；期間撐不過而抱憾離世者，不勝枚舉。

亞東醫院副院長陳芸過去受訪強調，等待小腸大愛捐贈緩不濟急，醫療團隊與時間賽跑的唯一利器，就是盡早推動小腸活體移植醫療技術。亞東醫院於2021年3月得到衛福部許可，可開始進行活體小腸移植的人體試驗。

大愛移植與活體移植相比，前者可以捐贈的小腸長度可以達300公分，後者約150公分到200公分，兩者成功率相當，五年存活率都在六成左右

●那些醫院執行小腸移植手術：

2012年亞東醫院獲得核准，成為台灣第一家可執行小腸移植醫院，目前可執行小腸移植的醫院有亞東、台北榮總、中國醫藥附設醫院、高雄醫學大學附設中和醫院。

●健保有給付嗎？

根據健保署2008至2021年統計，全國共進行14例小腸移植手術，年齡中位數為36歲，病人存活率3個月為93%，1年為71%、3年為64%、5年為54%，手術費用為健保給付。

14位移植患者中，男性8例，年齡中位數53歲，病人存活率3個月為100%，1年為75%、3年為63%、5年為53%；女性6例，年齡中位數為30歲，病人存活率3個月為83%，1年為67%、3年為67%、5年為67%。

目前14例小腸移植個案，執行醫院分別為亞東醫院12例、台北榮總2例，年齡中位數分別為32.5歲及58.5歲，亞東醫院移植病人存活率3個月為92%，1年為75%、3年為67%、5年為67%。