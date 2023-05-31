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醫療人員心聲被聽到了！新冠併發症通報時效今變72小時

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署副署長羅一鈞說明法定傳染病通報時效。本報資料照片
疾管署副署長羅一鈞說明法定傳染病通報時效。本報資料照片

新冠第四波疫情來襲，上周病發症每日平均新增209例。疾管署發言人羅一鈞31日指出，原本新冠通報規定時效為24小時，為減輕醫療人員負擔，今日起只要在72小時內通報即可。

「嚴重特殊傳染性肺炎」在5月從第五類法定傳染病改成第四類法定傳染病，但通報時效仍是24小時。疾管署31日公告通報時效調整放寬為72小時，並在即日起生效。因此，醫師發現符合臨床條件及檢驗條件的病患，只要在72小時內通報即可，通報後經醫師評估有隔離治療必要時，得住院隔離治療。

另外，疾管署也在研擬併發症確診個案於通報後需隔離治療之評估條件，羅一鈞說，六月擬限縮隔離治療條件（擴大免隔離條件），將在專家會議討論確認後實施，亦將簡化隔離治療通知書開立作業流程。

隔離 疫情 羅一鈞

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