腸病毒71型疫苗7月底接種 須自費

腸病毒疫情升溫，衛福部疾管署昨針對「腸病毒71型疫苗」開會討論，專家建議腸病毒71型疫苗採取「自費」接種，同時疾管署應逐年檢視納入公費疫苗的必要性。林口長庚醫院副院長邱政洵表示，疫苗可預防腸病毒71型引發腦炎重症，家長可在7月底帶幼童接種疫苗。

國光子公司安特羅生技公司及高端疫苗公司分別研發完成「腸病毒71型」，預計在7月底上市，疾管署傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）兒少疫苗工作小組會議，昨邀請兩家疫苗廠商報告「腸病毒71型疫苗」研發狀況，也聽取疾管署分析近10年腸病毒流行型別。

疾管署發言人羅一鈞指出，腸病毒71型疫苗雖然無法交叉保護其他型別，如克沙奇A型，但71型容易對兒童健康造成威脅且可能引起大流行。

委員建議，現階段腸病毒疫苗採自費接種，疾管署應逐年檢視腸病毒疫苗納入公費疫苗的必要性。

針對該疫苗自費接種一事，專家建議疾管署可以參考兒童感染症醫學會正在編修腸病毒71型的嬰幼兒接種建議（預計6月完成）後，再提到ACIP大會確認討論。

根據疾管署最新資料，國內腸病毒門急診上周就診近1.3萬人次，較前一周上升4%，雖近2周上升幅度趨緩，但仍高於2017年以來同期，尚須警戒。目前社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別腸病毒亦於社區活動。

羅一鈞表示，2021年腸病毒71型成為社區主要流行病毒後，近年來流行型別都是克沙奇A型，但71型仍在2016年、2019年曾造成20至50例不等的重症病例，而重症病例多以五歲以下的幼童為主。

邱政洵指出，腸病毒71型疫苗可以預防腸病毒帶來的腦炎重症，建議家長可以依照ACIP的建議接種，但每個疫苗都有施打禁忌，如發燒時不能接種，或有其他疾病正在治療時應該避免，提醒施打前多留心。

安特羅的腸病毒疫苗預計在7月底前上市，高端腸病毒疫苗預計在7月中下旬上市，兩款疫苗接種對象均為2個月至6歲孩童，需接種兩劑，兩劑間隔28天，1劑4000元；2個月至2歲幼兒打2劑疫苗後，間隔1年還需施打1劑追加劑，1劑4300元。